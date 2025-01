U Zagrebu počeo padati snijeg: Zimski ugođaj mogao bi potrajati

U Zagrebu je u srijedu u poslijepodnevnim satima počeo padati snijeg. Iako ulice još uvijek nisu prekrivene bijelim slojem, stanovnici su se zaštitili kišobranima, nastojeći izbjeći oborine koje postaju sve snažnije. Prema prognozama Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), ovaj zimski ugođaj mogao bi potrajati, jer se na kopnu očekuje još snježnih padalina u drugom dijelu dana. Meteorolozi predviđaju da će snijeg padati uglavnom u slabijim količinama, ali i dalje postoji mogućnost za pojačane oborine, posebno na sjeveru Hrvatske.

Za ovu srijedu DHMZ najavljuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a najviše dnevne temperature neće prelaziti dva stupnja Celzija na kopnu, dok će na Jadranu biti između šest i 10 stupnjeva. Snijeg je, osim u Zagrebu, moguć i u drugim dijelovima unutrašnjosti, dok se uz obalu, osobito na sjeveru, očekuje jača bura koja će uz olujne udare stvarati otežane uvjete za promet. S obzirom na najavljene meteorološke uvjete, građanima se savjetuje opreznost, osobito na prometnicama koje mogu biti skliske, dok će bura uz obalu otežavati pomorski promet.

DHMZ u prognozi za četvrtak ističe: "Na Jadranu pretežno sunčano, još ujutro mjestimice s više oblaka. Drugdje umjereno do pretežno oblačno, a ujutro ponegdje magla te ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj i slaba oborina. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, uglavnom podno Velebita s olujnim udarima. Najniža temperatura zraka od -4 do 0, a na Jadranu od 1 do 5 °C. Najviša uglavnom između -1 i 3, a na Jadranu 8 i 12 °C."

