U lipnju se opet otvara Kraljičin zdenac, nudit će knedle i štrukle

Neki kažu da je bila Drakulina supruga, a optuživali su je i da je vještica i alkemičarka. Govorkalo se i da ju je život u nasilnoj obitelji i braku u koji je stupila s tek 13 godina pretvorio u ženu koja je svoje brojne ljubavnike bacala s vrha kule kad bi ih se zasitila. Mnogo legendi kruži o srednjovjekovnoj Barbari Celjskoj, drugoj ženi kralja Sigismunda Luksemburškog, poznatoj kao Crna kraljica. Po njoj je, povijest kaže, ime dobilo i omiljeno sljemensko izletište, Kraljičin zdenac. Birokratska zavrzlama, odnosno priča o njemu pak nije toliko mistična kao ona o zloglasnoj vladarici koja je tragično umrla od kuge. No zasigurno će Zagrepčane koji u posljednje vrijeme planinare više nego ikad razveseliti vijest da se ono opet otvara, i to već u lipnju.

Ljudi se okreću prirodi

Vratimo se malo u prošlost. Desetak je godina, naime, kultno izletište na Medvednici vođeno bez odgovarajuće dokumentacije, sve dok 2016. restoranu nije stavljen ključ u bravu, a tadašnja je ekipa deložirana. Do lani su se vodili sudski sporovi i rješavali imovinskopravni odnosi između Grada i države, odnosno postupak povrata sukladno Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine. Drugim riječima, Grad nije bio vlasnik sve dok to nije riješeno, a sad kad je napokon raščišćeno, Kraljičin je zdenac spreman za nove posjetitelje. Doduše, u međuvremenu zapušteno izletište treba malo brige i ljubavi, a to će u njega uložiti ugostitelj Teo Karanušić, čiju je ponudu Grad prihvatio na javnom natječaju za davanje u zakup poslovnih prostora i garaža.

– Nedavno smo baš pokupili ključeve. Još preostaje riješiti papire za koncesiju koju daje Park prirode Medvednica, a u međuvremenu ćemo izletište polako preuređivati. Ljudi su se sada posebice okrenuli prirodi pa je idealno vrijeme za revitalizaciju Kraljičina zdenca – kaže Karanušić.

U planu ima, osim čišćenja, košnje i drugih naizgled vidljivih pothvata koje izletište treba, urediti i dječje igralište s ljuljačkama i toboganima.

– Budući da sam ovdje odrastao, vidim i sam što ljudima treba kad se šeću Sljemenom. Nema sadržaja za djecu i na tome ću se bazirati. Postavit ćemo, naravno, i klupe za sjedenje, a sve će biti u klasičnom rustikalnom, odnosno drvenom stilu – dočarava nam Karanušić.

Kraljičin zdenac inače je snažan izvor pitke vode kod potoka Kraljevca. Na tom je mjestu u 19. stoljeću uređen izvor i okoliš, a grof Miroslav Kulmer prije Drugog svjetskog rata izradio je malo umjetno jezero, odnosno ribogojilište s lugarnicom. Karanušiću je, kaže, želja urediti i to jezero, koje se nalazi pokraj poznate kućice i koje je tijekom godina devastirano. Najprije ga planira očistiti od mulja te urediti šetnicu oko njega, a zatim obogatiti ribama te dovesti i patke.

Filmske matineje i predstave

– Što se pak restorana tiče, u ponudi ćemo imati klasična i autohtona jela poput štrukli, štrudla, knedla, sladoleda… A za pića planiramo uključiti našu domaću pivovaru Medvedgrad te, naravno, imati i kavu, sokove i ostalu uobičajenu ponudu – nabraja zakupac izletišta. One najmlađe uveseljavat će maskota medvjeda, a priređivat će se i filmske matineje te predstave za djecu. Prva koju imaju u planu, i to kako bi se klinci bolje upoznali sa zagrebačkom poviješću, jest ona o Crnoj kraljici. Doduše, blaža verzija.