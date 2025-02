U CineStaru se sprema prestižna revija, pogledajte filmove nominirane za Oscara

Ljubitelji vrhunskog filma imat će priliku uživati u svečanom otvorenju Oscar revije, koje će se održati u utorak, 18. veljače, u Centru Kaptol te donijeti dašak glamura.

Večer će započeti druženjem na crvenom tepihu, pićem dobrodošlice i atmosferom koju će dodatno začiniti DJ Luca Goya, dok je filmski program otvorenja rezerviran za neke od istaknutih naslova u utrci za prestižnu nagradu; "Bob Dylan: Potpuni neznanac" s osam nominacija, "Brutalist" s deset nominacija - oba filma dijele nominacije za najbolji film, najboljeg glumca (Adrien Brody/Timothée Chalamet), najboljeg redatelja i najbolju sporednu glumicu. "Stvarna bol" ima nominacije za najbolji scenarij i najboljeg sporednog glumca, dok film "Maria" ima jednu nominaciju, a u naslovnoj ulozi je Angelina Jolie koja utjelovljuje slavnu opernu pjevačicu Mariu Callas.

Ovim svečanim događanjem za koji su ulaznice već u prodaji, ujedno se najavljuje Oscar revija powered by Telemach, koja se programski održava od 20. veljače do 2. ožujka u CineStar kinima diljem Hrvatske, i u Gold Classu, a ukupno broji dvadesetak filmskih naslova. Neka ovo bude fantastična prilika da se podsjetite ili da prvi put pogledate neke od nominiranih filmova. Uz već spomenute na programu će se naći i "Dina: Drugi dio", "Gladijator II", "Emilia Perez", "Better Man", "Konklava", "Zlica" i drugi jer čarolija velikog filmskog platna i kino doživljaja nemaju alternativu.

Oscar revija već 21 godinu njeguje tradiciju prikazivanja izuzetnih filmskih ostvarenja nominiranih za najprestižniju filmsku nagradu, pružajući publici priliku za uživanjem u najvažnijim naslovima sezone na velikom platnu te svaki put donese filmsku čaroliju i uzbuđenje oko dodjele Oscara u hrvatska kina. Partneri svečanog otvorenja koji će svojim angažmanom doprinijeti posebnoj atmosferi su Telemach, Visa Premium, modna kuća Nebo, Badel i Centar Kaptol.

Ulaznice su već u prodaji na cinestarcinemas.hr, na blagajnama kina ili putem CineStar aplikacije, a kapacitet je ograničen. Za slučaj da ne stignete na svečano otvorenje, svakako ne propustite provjeriti cjelokupni program koji traje sve do 2. ožujka i uživajte u doživljaju sedme umjetnosti na velikom platnu.