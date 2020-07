Trudnica zaražena koronom u Zagrebu rodila zdravog dječaka: 'Teo je velika predivna beba'

Pripremili smo sve od transporta do ulaska u bolnicu, kao i staru rađaonu kako bismo ograničili kontakt s bilo kojim drugim pacijentom - kazao je prof.dr.sc. Berivoj Mišković, predstojnik Klinike za ginekologiju i porodništvo u Kliničkoj bolnici Sveti duh gdje je izveden porod trudnice zaražene koronavirusom.

Iako su porodničar i primalja bili odjeveni u kombinezone, a na lice su osim maske stavili i vizir, Mišković navodi da je porod zaista bio rutinski.

Zaražena Melita, kojoj je ovo bio treći posjet rađaoni, u svega sat i pol rodila je sina Tea, teškog 3810 grama i dugačkog 52 centimetra, prenosi 24sata.

- Porod nije bio iznenađenje jer smo s trudnicom još od prošlog vikenda bili u svakodnevnom kontaktu. Napravili smo rutinsku kontrolu do porođaja, a razmišljali smo i o tome da idemo na indukciju odnosno potaknuti porođaj. No ginekološka slika to nije dopuštala, tako da je gospođa rodila vaginalno - objasnio je Mišković i dodao da za carski rez, o kojemu se pisalo u stranim medijima početkom epidemije, nije bilo potrebe.

Primalju Nasihu Kukec nije bilo strah moguće zaraze, ali nekim kolegice s malom djecom i dijagnozama poput astme kojima nije bilo svejedno. Zahvaljujući dobrim pripremama i mjerama zaštite, sve je proteklo prema planu.

Žena i njezino dvoje djece su se koronavirusom zarazili od supruga koji je radio u Kazahstanu.