Trebate majstora u Zagrebu? Keramičari se čekaju mjesecima, a evo zašto postavljanje klime košta i do 800 eura

Nije bitno treba li vam postaviti tri kvadrata pločica, trideset ili tristo. Na red ćete doći, ako ste sretni, negdje do kraja ove godine, vjerojatnije u idućoj, a u prvom slučaju, na žalost, možda i nikad. Kao nikad do sad tražene su u Zagrebu usluge ne samo keramičara, već i fasadera, soboslikara, krovopokrivača i ostalih radnika specijaliziranih za poslove u i oko kuće ili stana. Potražnja je jednostavno prevelika, a radnika premalo, objasnili su nam ljudi koji se tim poslovima bave već deseljeća, a vrijeme čekanja ovisi o kompleksnosti radova koje treba obaviti, lokaciji te još nizu drugih faktora.

– Teško da će netko doći zbog pet kvadrata pločica, to je jednostavno činjenica, majstoru se to ne isplati. Što se tiče rokova, za keramiku će se čekati ponekad po šest mjeseci, premda se može dogoditi da se nekoga “ubaci” u raspored. Ne može se generalizirati, sve ovisi o tome ima li kod klijenta posla za mjesec dana ili se može obaviti u dan-dva. Cijena pločica? Između 20 i 30 eura za kvadrat, to je neki prosjek. Uvijek može biti malo više ili manje od toga – kaže Zlatko Prosinečki, predsjednik Ceha graditelja pri Udruženju obrtnika grada Zagreba. Građevinskim radovima bavi se već desetljećima, stoga dobro zna, kaže, kako funkcionira tržište. – Cijene se formiraju prema potrebama ljudi, a vrijeme čekanja također je po nekoliko mjeseci – ističe Prosinečki.

Budući da ovih dana svjedočimo rekordnim ljetnim temperaturama, ogromna je potražnja i za instalaterima klima uređaja. – Zvao sam jednu tvrtku, rekli su mi da su puni k’o brod, do kraja ljeta skroz. A za ugradnju traže čak 800 eura! Nevjerojatno, no možda sam i ja kriv što sam instalatera tražio na ljeto, kad su najtraženiji – rekao nam je Zagrepčanin Anđelko Šimunić.

Soboslikara ćete, pak, čekati između dva tjedna i dva mjeseca, a uslugu ćete platiti između dva i pet eura po kvadratu. Na slobodnog fasadera čekat ćete između tri i šest mjeseci, a kvadrat, po principu “ključ u ruke” stoji uglavnom između 50 i 80 eura, premda se radnik u nekim slučajevima može pronaći i za 30 ili 40 eura.

Imate li, pak, popravke na krovu, dobro ćete se namučiti dok pronađete slobodnog krovopokrivača. – Upravo me je netko zamolio da mu dođemo raditi na krov, rekao sam mu da sam do kraja godine pun, za sljedeću se već možemo dogovarati. Ako je baš neka hitna intervencija onda ćemo doći pogledati, ali za obične radove naručeni smo mjesecima unaprijed – prepričava Nikola Ričković, vlasnik obrta u Vlaškoj. Specijaliziran je za radove na stambenim zgradama, ponekad radi i na kućama, a kaže nam da je situacija slična i kod ostalih kolega iz njegove struke. – Dugo se čeka, a radovi su skuplji nego ikad. Ono što se prije nekoliko godina plaćalo u kunama, sad je u eurima. Posla ima, ali nas nema – kaže Ričković.

Na društvenim mrežama, upozoravaju naši sugovornici, često se mogu pronaći oglasi u kojima ljudi nude usluge raznih radova po nevjerojatno niskim cijenama. Osim ako je riječ o provjerenim stručnjacima, takve oglase valja izbjegavati. – Nelojalna je to konkurencija, dobivate nikakvu kvalitetu. Već 40 godina sam obrtnik i pošteno naplaćujem svoj posao. Svi koji kod mene rade su majstori, znaju svoj posao, a nema te cijene kojom ćete platiti pravu kvalitetu – napominje Z. Prosinečki.