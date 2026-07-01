Što se događa u Holdingu? Prihodi pali za devet posto, a ovo je uzrok

Više od 770 milijuna eura prihoda, 21,7 milijuna eura dobiti, oko 8.000 zaposlenih, poboljšan kreditni rejting, ali i pad ukupnih prihoda za devet posto u odnosu na godinu ranije. To su najvažnije poruke Godišnjeg izvješća Zagrebačkog holdinga za 2025. godinu koje će se 9. srpnja naći pred gradskim zastupnicima na sjednici Gradske skupštine. Izvješće pokazuje da je Holding godinu završio u plusu, uz nastavak financijske stabilizacije, ali i otkriva koji su segmenti poslovanja ostvarili najveći rast te zašto su ukupni prihodi ipak bili manji nego godinu ranije.

Prema izvješću, Grupa Zagrebački holding 2025. godinu zaključila je s dobiti od 21,73 milijuna eura, dok je operativna dobit iznosila 41,88 milijuna eura. Uprava ističe kako su pozitivni rezultati ostvareni zahvaljujući racionalnom upravljanju troškovima, povećanoj operativnoj aktivnosti podružnica te očuvanju kontinuiteta pružanja komunalnih usluga unatoč i dalje zahtjevnim gospodarskim okolnostima. Naglašavaju kako je poslovanje tijekom prošle godine bilo stabilnije nego u razdoblju obilježenom energetskom krizom, visokom inflacijom i poremećajima na tržištu, što je omogućilo nastavak ulaganja i jačanje financijske održivosti sustava. Ukupni poslovni prihodi su doduše pali za devet posto u odnosu naprethodnu godinu i iznosili 771,15 milijuna eura. Kako se navodi u izvješću, najveći dio pada posljedica je promjena na tržištu plina nakon gubitka javne usluge opskrbe, odnosno prelaska na tržišni model poslovanja, kao i znatno manjih državnih subvencija kojima se prethodnih godina nadoknađivala razlika u cijeni energenta tijekom energetske krize. Istodobno su rashodi također smanjeni za devet posto pa je Holding godinu završio s pozitivnim financijskim rezultatom.

Većina komunalnih djelatnosti ostvarila je rast prihoda. Najveći rast zabilježilo je održavanje zelenih površina, gdje su prihodi povećani za 27 posto, slijede vodoopskrba i odvodnja s rastom od 22 posto, parkiranje s 15 posto, prodaja lijekova s 12 posto, odvoz otpada i održavanje čistoće s 11 posto, dok su prihodi od upravljanja i održavanja javnih cesta porasli za šest posto. Upravo su ti segmenti, navodi se u izvješću, najvećim dijelom pridonijeli pozitivnom operativnom rezultatu Grupe. Uprava posebno naglašava i nastavak financijske stabilizacije Holdinga. Krajem prošle godine međunarodna agencija Standard & Poor's Global zadržala je kreditni rejting na razini BB, ali je izglede poboljšala sa stabilnih na pozitivne. Istodobno je i Moody's potvrdio rejting Holdinga na razini A3 sa stabilnim izgledima. U izvješću se navodi kako takve ocjene potvrđuju uspješnost financijskog restrukturiranja i povjerenje investitora u poslovanje tvrtke, koja već četvrtu godinu zaredom ostvaruje pozitivne rezultate.

Na kraju prošle godine Grupa Zagrebački holding zapošljavala je oko 8.000 radnika, dok je samo matično društvo imalo 5.381 zaposlenog. Sustav danas čine 12 podružnica, pet trgovačkih društava i Gradska ljekarna Zagreb, koji zajedno pružaju komunalne, energetske, vodne, prometne, zdravstvene i tržišne usluge za gotovo milijun stanovnika Zagreba. Izvješće donosi i pregled najvažnijih projekata provedenih tijekom 2025. godine. Među njima su nastavak ulaganja u Autobusni kolodvor, gdje su pripremljeni radovi na sanaciji nadstrešnice prema Aveniji Marina Držića te uređeni dio perona i pristupnih površina, nastavak obnove Grada mladih u Granešini, ali i brojni infrastrukturni zahvati Zagrebačkih cesta. Kroz Program asfaltiranja nerazvrstanih cesta uređena je 21 gradska ulica, asfaltirano više od 142 tisuće četvornih metara kolnika, a vrijednost izvedenih radova iznosila je gotovo 7,8 milijuna eura. Ujedno je pokrenuta reorganizacija sanacije prijekopa kako bi se prometnice nakon radova u budućnosti brže vraćale u prvobitno stanje. Kao glavne prioritete za sljedeće razdoblje Uprava navodi nastavak digitalizacije poslovanja, modernizaciju komunalne infrastrukture i mehanizacije, ulaganja u održivost te podizanje kvalitete usluga građanima. O tome hoće li prihvatiti izvješće i dati zeleno svjetlo za nastavak zacrtanog smjera poslovanja odlučivat će gradski zastupnici na sjednici Gradske skupštine.