Tomašević: 'Ono što nam se s pravom predbacuje je da nismo uspjeli zatvoriti Jakuševec u prvom mandatu, no sve drugo smo ispunili'

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i njegovi zamjenici Danijela Dolenec i Luka Korlaet predstavili su dvorište koje je ozelenjeno u okviru pilot projekta Zelena dvorišta. Nalazi se u Ulici Šandora Brešćenskoga, na broju 8, a Grad je, podsjetimo, razvio program ozelenjivanja blokovskih dvorišta s ciljem povećanja zelene infrastrukture u ugroženijim urbanim zonama radi ublažavanja učinka urbanog zagrijavanja i revitalizacije dvorišta.

"Dva su dvorišta u donjogradskim blokovima završena, a još dva će biti do kraja tjedna. I ne govorimo samo o tim blokovima, nego i o onima u drugim dijelovima grada. Ključno je da se radi o blokovima između stambenih zgrada jer su oni polujavni prostori koji imaju jako puno potencijala, voljeli bi da se oni revitaliziraju", kazao je Tomašević.

Pričali su, kaže, i sa stanarima koji su svoja dvorišta prijavili na natječaj i ovakav projekt im, dodaje Tomašević, puno znači. "Već su i raspodijelili poslove tko će što raditi. Ideja ovog projekta je da trošak projektiranja i ozelenjavanja te postavljanja klupa, žardinjera... plati Grad, a da samo održavanje na sebe preuzmu stanari", kazao je.

Troškovi sedam od 25 dvorišta koja su u prvoj fazi projekta financirat će se sredstvima iz EU fondova, a ostatak iz gradskog proračuna. "Limitirani smo s brojem privatnih poduzeća koji se javljaju na natječaj da provode radove, želja nam je u isto vrijeme uređivati više blokova, no već smo poduzeli određene mjere da zainteresiramo ljude da nam se javljaju", napomenuo je Tomašević.

Ovaj projekt, dodaje, je bitan i za grad jer se stabla ne moraju saditi samo na javnim površinama, a za to sve teže nalaze lokacije. "Tako da sadimo i u blokovima između zgrada, i to je dobro zbog kvalitete zraka, borbi protiv klimatskih promjena. Važno je da su to polujavni prostori gdje se stanovnici mogu družiti, okupljati, socijalizirati...", kazao je Tomašević.

Blokovi će biti uređeni i na Trešnjevci, i to još dva do kraja tjedna. "Veseli me što ćemo vidjeti dvorišta u punom cvatu i kad sve biljke koje su zasađene i odrastu", dodao je.

Zamjenica Danijela Dolenec istaknula je da projekt ozelenjavanja dvorišta Grada Zagreba i europski prepoznat. "Čini se da će biti hit, postoji veliki interes za njim u međunarodnom kontekstu i na to smo ponosni", kazala je pa dodala da unutar EU projekta postoji ekspertiza Agronomskog fakulteta gdje profesorice održavaju radionice sa suvlasnicima - koje biljke saditi, kako ih održavati...

"Svako dvorište koje se ozeleni, ima manji efekt toplinskog otoka što je u donjem gradu važno jer ovdje ima jako malo zelenih površina. Usto, povećavamo kvalitetu života, kao i vrijednost imovine za suvlasnike. To Grad radi dosta sustavno, nije naša obaveza, ali čini nam se da je važno. A o tome pričamo i kada uklanjamo grafite, obnavljamo pročelja...", napomenula je Dolenec.

Irena Matković, zamjenica pročelnika Gradskog ureda za obnovu i izgradnju, kazala je da je u dvorištu, u Ulici Šandora Brešćenskoga 8, među ostalim, uređena površina između asfalta i zgrada, postavljene klupe za sjedenje, postavljenje sprave za dječju igru, zasađeno pet stabala i oko 40 grmova. "Još ih ne možete vidjeti u punom sjaju, vidjet će se za nekih godinu dana", dodala je.

Na pitanje novinara o tome što očekuje od izbora jer sve ankete predviđaju kako baš on ide u drugi krug, Tomašević je kazao da mu je svejedno tko će ući s njim. "Neke ankete pokazuje da ga možda neće ni biti, to pokazuju neke ankete. No, ako ga bude, svejedno mi je. Nadam se da će nam građani dati povjerenje da nastavimo projekte koje smo započeli - prometne, sportske, vezane za kulturnu infrastrukturu, gradnju novih vrtića i škola... I ono što je na ovim izborima dosta jasno je to što je pred građanima izbor ili da glasaju za nas da nastavimo čistiti nered koji nam je ostavila najkorumpiranija vlast u povijesti Zagreba, ili povratak na staro. Svi moji protukandidati su se ujedinili u jednoj negativnoj kampanji blaćenja, kleveta... bez ikakvog sadržaja i programa s interesom da se vrati stari korumpirani model vladanja", nadodao je gradonačelnik.

"A ono što je jako bitno i što želim naglasiti je da ove nedjelje se bira Gradska skupština i za to nema drugog kruga, nema popravnog... Ako nećemo imati većinu, onda nećemo moći završiti započete projekte i nećemo moći usvojiti izmjene GUP-a oko kojih nas se usporava zadnjih šest mjeseci. To znači da bi građevinski lobi pobijedio, a ja sam uvjeren da do toga neće doći", kazao je Tomašević.

Osvrnuo se i na skup HDZ-ova kandidata Mislava Hermana u Tvornici kulture. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković tada je kazao kako je Tomašević "do sada najslabija vlast u Zagrebu", dok je premijer Andrej Plenković još jednom istaknuo da je sve dobro u Zagrebu napravila Vlada. "Da podsjetimo. Preuzeli smo upravljanje Gradom prije četiri godine, a do tada je na vlasti bila koalicija Milana Bandića i HDZ-a. Herman je tada bio predsjednik Skupštine. A što nam je ta vlast ostavila? Ilegalni deficit od 185 milijuna eura, neplaćanja vrtićima i školama koji su kasnili šest mjesecima, privatnim dobavljačima... Nije kupila nijedan novi tramvaj, proširila tramvajsku mrežu, a nije ni pokrenula obnovu Doma sportova, izgradnju bazena Špansko... I sve to smo, na rubu bankrota i kreditnim rejtingom koji je bio na razini smeće, uspjeli riješiti, unatoč svim preprekama i podmetanjima", kazao je Tomašević pa dodao da se nada kako će to građani prepoznati.

A tko pomaže gradonačelniku u društvenim mrežama? "Ne znam koji je recept za viralni video, imam tim - zaposlenici stranke i vanjski suradnici. Mislim da radimo dobar posao i na TikToku, Instagramu, Facebooku, X-u. Mislim da je to bitno pogotovo za mlade generacije, oni su nam bitni kao glasači i u njim polažemo velike nade, kao i one starije", objasnio je pa dodao da i on nekada zna predložiti ideju.

"Na Redditu radim Ask anything sesiju. To ne radim samo sada, a ja sam to radio i prije četiri godine. Za sve izbore sam to radio, neki kandidati su to tek sad otkrili. Smatramo da na društvenim mrežama ne treba komunicirati jednosmjerno, već i odgovarati na pitanja", kazao je gradonačelnik.

Neki kandidati spominju besplatne vrtiće za djecu, no Tomašević o tome ne govori. "Želim graditi više vrtića. Do sad smo ih otvorili 11, i još dva u sljedeća dva tjedna. Recite mi kada su u četiri godine, u povijesti Zagreba, otvorilo toliko vrtića? Nikada. Realno je da ćemo do polovice 2027. imati 28 vrtića, dakle, dvostruko više nego što smo otvorili do sada. Trenutačno ih je još pet u izgradnji. Cilj nam je da sva djeca u gradu koja žele ići u gradski vrtić u svom kvartu, da to mogu napraviti. Bit će mjesta za sve, a mi nismo dizali cijene za vrtiće, unatoč inflaciji. A dodatno smo zaposlili i 1400 ljudi u gradskim dječjim vrtićima. Sada su jednako velik sustav, po broju zaposlenih, kao cijeli Zagrebački holding", kazao je gradonačelnik.

"Kada smo preuzeli upravljanje Gradom, u proračunu smo imali oko 140 milijuna eura za vrtiće, a sada smo prešli 280 milijuna. Dakle, više smo nego udvostručili gradski proračun za dječje vrtiće - za izgradnju, održavanje, zapošljavanje, ali i u bolje plaće", napomenuo je.

"Kada gledate naš program, ono što nam se, s pravom, prebacuje je da nismo uspjeli zatvoriti Jakuševec u prvom mandatu, a sve drugo smo ispunili. Super mi je da građani pozivaju na odgovornost političara za njihova obećanja, to se u Hrvatskoj baš nije događalo. Želim da se politička kultura mijenja u tom smjeru - da apsolutno stojim iza onoga što obećam. Dakle, ako kažem da ću graditi četiri doma za starije, znamo gdje će biti - Prečko, Špansko, Sesvete i Dubrava", dodao je Tomašević pa kazao kako su besplatni javni prijevoz uveli za mlađe od 18, te starije od 65 godine i za osobe s invaliditetom pa, istaknuo, kako se u Zagrebu 300.000 građana javnim prijevozom može voziti besplatno.

"Trenutačno subvencioniramo 90 posto troškova dječjih vrtića i ići ćemo prema tome da oni budu besplatni. Prije toga moramo izgraditi još barem 14 vrtića", objasnio je.

Osvrnuo se i na tezu Ivice Lovrića iz Plavog grada je da će "manipulirati izborima ili glasovima na način da se osigura Mariji Selak Raspudić ulazak u drugi krug".

"A kako? Sulude su mi te konstrukcije. Ključno mi je da u svojoj kampanji govorim o konkretnim stvarima, a da se ne bavim drugim kandidatima, dok se oni bave sa mnom jer svoj program baš i nemaju. Zato se i ne bavim time tko će ući u drugi krug jer mi je svejedno", prokomentirao je Tomislav Tomašević.