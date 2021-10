VIDEO Tomašević otkrio: Grad Zagreb duguje 860 milijuna kuna

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević obratio se javnosti nakon sjednice Gradske skupštine. Tomašević je otkrio ranije na Skupštini kako grad Zagreb ima 860 milijuna kuna neplaćenih računa, dok je ukupni dug grada Zagreba 8,2 milijarde kuna.

Snimila: Petra Balija

Na samom početku istaknuo je da će grad funkcionirati, ali i to da ne može nastaviti ovim tempom.

- Ovakav model je neodrživ - kazao je i najavio da će u narednim tjednima javnosti predstaviti odluke koje bi trebale stabilizirati dug koji raste.

- Ovo je neodrživ model vođenja. Kao primjer možemo uzeti i vođenje Holdinga. Oko 5,4 milijardi kuna duga je bilo na dan kad smo preuzeli vlast u gradu. Holding radi projekte za grad i time se grad prikriveno zadužuje. S druge strane, činjenica je da polovica prihoda dolazi od grada, a ne o građana. To je nešto što moramo mijenjati. Iz te perspektive, to je nešto što sam morao reći. U ovaj dug ne ulaze ugovori sa zagrebačkim vodama, to je isključivo dug prema institucijama, bankama.

Kazao je da je grad Zagreb uspio do sada vratiti 350 milijuna kuna državi.

Upitan o tome hoće li doći do poskupljenje, ispričao je da je sve na stolu i da ništa nije isključeno. Istaknuo je da problem nije samo u dugu već i u servisiranju duga.

- Do poskupljenja nekih usluga mora doći. Oni koji neće razvrstavati otpad morat će plaćati više - objasnio je.

Na pitanja o poskupljenje tramvajske karte, kazao je kako nova uprava ZET-a nije imenovana i da se još uvijek rade analize.

- Voda je poskupjela već puno previše, mislim da to treba biti zadnja usluga za poskupljenje. Vidite da je poskupljenje općenito. Građevinski radovi su poskupili, to jako opterećuje grad. Gledamo da što više kapitalnih projekata prebacimo na europske projekte - objasnio je.

Komentirao je kritike upućene oko kašnjenja sredstva školama.

- Potpuno je licemjerno kad lekcije o kašnjenju školama dijele oni koji su doveli do te situacije. Kako je došlo do onoga što je u proračunu? Jer nema toga na računu. Zašto? Jer se akumulirao gubitak od 1,4 milijardi kuna u posljednjih pet godina. To je nešto što je neodrživo. To ćemo promijeniti - ustvrdio je.

Govoreći o najavljenom postavljaju solarnih ploča na gradske ustanove, kazao je da će to smanjiti troškove institucija i ustanova na koje će biti postavljene: - Dobro je i za proračun jer ćemo smanjivati režije. Za to nam ne treba novi kredit. Postoje tvrtke koje su voljne to financirati. Nakon toga su ustanove u plusu.

Najavio je kako će idućeg tjedna biti sastanak sa sindikatima oko najavljenog restrukturiranje Holdinga.

- U Zagrebu imamo veliki porast oboljelih. Ja ću kao gradonačelnik opet apelirati na građane da se cijepe.