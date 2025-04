Tomašević: Neka Nobilo kaže koliko je novaca izgubio odlukom o ukidanju UPU Savski park

Pri obilasku uskršnjeg sajma na Trešnjevci gradonačelnik Tomislav Tomašević danas je komentirao odvjetnika Antu Nobila i njegove tvrdnje.

„Odvjetnik Ante Nobilo javno podnosi kaznenu prijavu u društvu protukandidata za gradonačelnika. Koji odvjetnik to radi? U isto vrijeme je prije godinu dana izgubio Urbanistički plan uređenja (UPU) Savski park istok koji je uključivao niz nebodera, jer je jedan od osnivača u dvije tvtke koje su vlasnici tog zemljišta. Moje pitanje njemu je koliko je izgubio novca zbog toga što je Gradska skupština na moj prijedlog prije godinu dana stavila izvan snage taj UPU? Ono što on radi je čista politička kampanja kako bi njegova ekipa ponovno došla na vlast i vratila mu taj UPU. Radi se o građevinskom lobiju koji izvlači ekstra profit i tako gradi po gradu. No neće nas zaustaviti. Nema šanse. Za doći iza Bandića i čistiti nered trebalo je hrabrosti. Ja tu hrabrost imam. Svi ti udruženi interesi i likovi koji su izgmizali iz podzemlja neće nas zaustaviti. Uvjeren sam da su građani na našoj strani", rekao je Tomašević kako stoji u priopćenju Grada.

Također je pojasnio da je, nakon što je Grad Zagreb vratio kontrolu nad trećinom hipodroma kao i nad gradskom dvoranom na Vrbiku koje je također ilegalno bio zauzeo Enimark Ponjević, bio potreban pojačani režim zaštitara na hipodromu koji je počeo krajem 2023. godine, kako se on ne bi vratio na hipodrom, imajući u vidu da je i on sam vlasnik zaštitarske tvrtke. Taj posao na javnom natječaju dobila je zajednica ponuditelja koja je ponudila najnižu cijenu. Pojačani angažman zaštitara se pred koncert Eda Sheerana još i pojačao, a zatim je smanjen.

"Vidjeli ste kakve prijeteće komentare je Enimark Ponjević objavljivao na društvenim mrežama i o kakvom nasilniku se radi. Ni euro nije plaćao za držanje konja na hipodromu niti je dokazao da je njihov vlasnik. Svima je jasno da je bilo potrebno pojačano štititi hipodrom, a jesu li svi zaštitari uvijek bili na terenu, od tvrtki koje su posao dobile na otvorenom postupku nabave, to neka policija istraži, ja to podržavam”, dodao je gradonačelnik.