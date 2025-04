Tomašević nakon jučerašnjeg uhićenja Mile Kekina poručio: 'Nećete nas zaustaviti'

TRAŽE SE DOKUMENTI

Pretresi oko afere Hipodrom: Sporan je angažman zaštitara, šteta je više od dva milijuna eura

Odvjetnik Anto Nobilo predao je kaznenu prijavu kojom navodi da je na Hipodromu od studenog 2023. godine do rujna 2023. ondje djelovalo više od 100 zaštitara, da je tvrtka Eurolex zaštita za to primila dva milijuna eura, no da na kompleksu zaštitara nije bilo.