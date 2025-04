Stigao odgovorio Tomaševiću na optužbe oko tajminga uhićenja: 'Ja ne znam kako on to zna, a ja ne znam'

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović komentirao je veliku akciju uhićenja u kojoj je sudjelovalo 250 policijskih službenika i službenica iz više rodova policije. U akcijama hrvatske policije protiv 45 osumnjičenih preprodavača droge zaplijenjeno je šest tona kokaina i dvije tone marihuane vrijednih preko 210 milijuna eura

"Akcija je trajala nekoliko godina i naglasio bih da mi često kažemo da je hrvatska policija međunarodno prepoznata i to jučer je bila prva potvrda, 250 policijskih službenika je bilo angažirano. Cijelo vrijeme su inspektori bili uključeni u kriminalističke radnje. Govorimo od drogi koja je najviše bila zaplijenjena u SAD-u i Španjolskoj ali su bili uključeni i hrvatski državljani", kazao je Božinović. "Postupati prema 40-ak ljudi diljem Hrvatske koji nisu bezazleni kada govorimo o njihovim životnim navikama, i da nije zabilježen nikakav incident mogu zahvaliti policiji na takvom radu", dodao je. Božinović je rekao da se na tome radi bez prestanka, bit će i novih akcija i uhićenja.

Komentirao je Božinović i uhićenje Mile Kekin i kazao da su policijski službenici po nalogu USKOK-a su postupali prema više osoba koja su povezane sa zlouporabom položaja i ovlasti. "Nastavit će se kriminalističko istraživanje", kazao je Božinović na pitanje oko uhićenje. Na pitanje je li tajming diskutabilan kako je danas kazao zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević jer se danas glasa o povjerenju glavnom državnom odvjetniku Ivanu Turudiću, Božinović je rekao: "Ja ne znam kako on to zna, a ja ne znam. Ne znam što će on sa svojom izjavom ako se pokaže nešto drugo. Ti ljudi, DORH, policija rade svoj posao".

"Ja slušam već dva mjeseca o tajmingu, ili lošem tajmingu jer nam se bliže lokalni izbori. Predmet istrage su neke osobe koji nisu članovi HDZ-a. Imate situaciju tih dva mjeseca i po toj logici bi policija i DORH trebali ostati doma i proglasiti lovostaj, Tomašević zna nešto više, ja ne znam", dodao je Božinović.