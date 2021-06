U Zagrebu krenuli bolni rezovi, radnici GSKG-a u šoku: 'Nismo uhljebi, neka nas zaštiti Tomašević'

Otpuštanja u GSKG-u nisu nikakva mjera štednje niti su otpušteni radnici lijeni uhljebi, već upravo suprotno, prekarni radnici zaposleni preko Ugovora o radu na određeno vrijeme koji im se produljivao svaka tri mjeseca. Doznali smo to od naših izvora među zaposlenicima Gradskog stambenog i komunalnog (GSKG), gradske tvrtke pod upravom Zagrebačkog holdinga, koji su nakon odluke uprave u petak ostali bez posla.

Šokirani, su kažu nam, reakcijama koje je u javnosti izazvala vijest o njihovu otpuštanju jer se radi o 43 radnika koji su bili zaposleni preko agencije Adria te zbog prirode ugovora nisu ostvarivali nikakva prava ni beneficije. Nisu imali pravo na božićnice, regrese, godišnje odmore, ni bolovanja, a primanja su im bila između 4500 kuna i 6000 kuna neto.

– Nismo uhljebi već agencijski radnici koji su primali prosječnu plaću. Nismo ostvarivali nikakva prava ni beneficije. Ženske zaposlenice upozorene su prilikom zaposlenja da ne smiju ostati trudne jer će im se u protivnom raskinuti ugovor, što se jednoj kolegici i dogodilo – kažu nam otpušteni radnici.

Vijest o tome da im se ugovori neće više produljivati doznali su u petak. Nakon sastanka uprave, kažu, pozvani su na sastanak te im je rečeno da se zbog rezanja troškova nakon 30. lipnja više ne moraju vraćati na posao te da je odluku donio osobno ravnatelj Joško Jakelić.

– U petak je na sastanak pozvano nas 43. Otkud ova brojka 35, nismo sigurni, možda se dio otpuštenih u međuvremenu snašao, no o tome nemamo informacije.Većina nas u GSKG-u radi dvije, tri godine. U tom periodu oni koji su imali vezu dobili su stalno zaposlenje, dok se nama ostalima ugovor produljivao svaka tri mjeseca – govore naši izvori među otpuštenima u GSKG koji su radili poslove referenata, vršili naplate, urudžbirali dopise, odnosno rješavali papirologiju koje ima toliko, kažu nam, da im nije jasno tko će se sada njome baviti umjesto njih.

– Nitko se ovome nije nadao. Pokojni gradonačelnik Bandić kazao je da neće više biti outsourcinga, sindikat Zagrebačkog holdinga poslao mu je dopis kojim se traži da nas se stavi u stalni radni odnos ili na ugovor na određeno, a umjesto toga ostali smo bez posla – očajni su naši sugovornici kojima nije jasno zbog čega se donijela ovakva odluka kada su postojali i drugi načini da se uštedi.

– Mi smo, kažu, veliki trošak, a stalno smo mijenjali osobe koje su konstantno na bolovanju. Na poslu je ostalo i puno ljudi s više opomena pred otkaz zbog nerada i zanemarivanja odluka nadređenih. U GSKG-u ima puno takvih, a umjesto da se regulira, još su im se isplaćivale naknade i bonusi za dobro odrađen posao. Nije nam jasno kako to da smo trošak, a zapravo smo bili jeftina radna snaga koja je dobro odrađivala svoj posao – pitaju se otpušteni GSKG-ovci te dodaju da među njima ima mnogo mladih ljudi, samohranih majki te roditelja s malom djecom.

– Trudili smo se koliko smo mogli da dobijemo stalno zaposlenje, nismo išli na bolovanja ni na godišnje odmore, htjeli smo se dokazati kao kvalitetni radnici. Brinuli smo o hrpama zaostale papirologije, na nekima od njih datumi su otprije tri godine – kažu nam bivši zaposlenici. Sada su, kažu, ostali na cesti, bez ikakvih prava. Rekli su im da iskoriste stari godišnji do 30. i da u GSKG više ne moraju dolaziti.

– Svi smo u šoku jer se pričalo da GSKG dobro posluje. Nadamo se da će na ovo reagirati novi gradonačelnik te da neće štedjeti na ljudima poput nas, kao što je i obećao u kampanji. Štedi se na reguliranju javne nabave i ukidanju izmišljenih radnih mjesta, a ne na onima koji dobro rade svoj posao – poručili su bivši agencijski radnici.

Kako bismo doznali razloge takvoj odluci kontaktirali smo i ravnatelja GSKG-a Joška Jakelića koji nam je kazao kako će na naš upit odgovoriti elektronskim putem, no to se do zaključenja ovog teksta još nije dogodilo. Kontaktirali smo i Sandru Crnković, čelnicu sindikata GSKG-a, no na telefon u njezinu uredu nitko se nije javljao. Zvali smo i glasnogovornika platforme Možemo kako bismo dobili komentar od nove gradske uprave. Rečeno nam je da će se tijekom dana o svemu očitovati iz Zagrebačkog holdinga, ali do zaključenja ovog teksta očitovanje nije stiglo.

