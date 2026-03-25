Tomašević dobio na sudu: Jumbo plakati u Zagrebu odlaze, kreće veliko uklanjanje!

Visoki upravni sud (VUS) je 23. ožujka 2026. godine potvrdio zakonitost novih pravila o postavljanju reklama i reklamnih panoa propisanih Odlukom o komunalnom redu iz travnja 2023. godine. Istovremeno, sud je ukinuo pojedine odredbe Odluke koje su na snazi više od desetljeća. Tako je VUS potvrdio da se na površine javne namjene, zemljišta u vlasništvu drugih pravnih ili fizičkih osoba, na objekte i ograde gradilišta mogu postavljati isključivo reklamni panoi površine manje od 12 m2, dok se reklamni panoi površine veće od 12 m2 mogu postavljati samo na građevine poslovne namjene u kojima subjekt obavlja djelatnost, i to samo radi reklamiranja vlastite djelatnosti, priopćili su danas iz Grada.

Također, potvrđena je odredba kojom je propisano prijelazno razdoblje od tri godine od stupanja Odluke na snagu u kojem su se vlasnici reklamnih panoa dužni uskladiti s odredbama navedene Odluke, te ukloniti reklamne panoe koji nisu u skladu s Odlukom. Prijelazno razdoblje ističe 11. svibnja ove godine. VUS je potvrdio i odredbu kojom je na pet godina ograničen rok na koji se mogu postavljati reklamni panoi, uz mogućnost produženja.

“Zadovoljni smo odlukom Visokog upravnog suda koji je potvrdio nova pravila za postavljanje reklamnih panoa. Sud se suglasio sa stavovima ove gradske uprave i Gradske skupštine Grada Zagreba, a odbacio tužbe tvrtki koje se bave plakatnim oglašavanjem i koje su pokrenule upravni spor. U dijelu u kojem je sud ukinuo pojedine odredbe, radi se o starim odredbama koje su već dug niz godina na snazi i koje su posljednjih godina ukinute i u drugim gradovima”, rekao je Tomislav Tomašević, gradonačelnik Grada Zagreba. Naime, Visoki upravni sud ukinuo je pojedine odredbe Odluke, i to stare odredbe koje su bile na snazi više od desetljeća te su na isti način bile propisane ranijim odlukama o komunalnom redu. Te se odredbe odnose na plaćanje naknade za reklame postavljene na zemljišta drugih vlasnika te na sklapanje ugovora prije izdavanja rješenja o postavljanju reklama i reklamnih panoa.