Tomašević o kreditnom rejtingu: Zagreb je napredovao više od države u zadnjih pet godina

Na redovnoj konferenciji za medije gradonačelnika Tomislava Tomaševića novinare je, s obzirom na to da se Grad pohvalio podizanjem kreditnog rejtinga, zanimalo kako komentira izjavu predsjednika Zorana Milanovića i saborskih zastupnika Možemo koji su, kada je Hrvatskoj potvrđen najviši kreditni rejting u povijesti, rekli da je to nebitno.

– Sigurno nisu to rekli na taj način nego izvlačite iz konteksta. Mogu reći šta ja mislim, ja sigurno nisam rekao da je kreditni rejting Hrvatske nebitan, niti to mislim. Drago mi je da je Hrvatskoj dignut rejting. Podizanje rejtiinga Hravatskoj i Zagrebu ne mogu reći da nisu povezani, ali nisu ni automatski. Podsjetit ću da je u zadnjih pet godina otkad sam gradonačelnik, Zagrebu kreditni rejting dignut za 5 razina, a Vladi za tri razine. Isto tako, to se vidi iz obrazlošenja S&P-ja. Podsjetit ću da je, kada sam ja postao gradonačelnik, kreditni rejting Zagreba bio u smeću i da je još 2024., dignut prvi put nakon 11 godina iz smeća – rekao je Tomašević. Upitan je potom ograđuje li se od izjava svojih kolega. – Smatram da nije nebitna stvar, a niti najvažnija na svijetu – rekao je Tomašević.