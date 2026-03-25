Tomašević u Podsusedu najavio četiri ključna poteza, ali jedan bi mogao potpuno promijeniti grad

U ZET-ovom Autobusnom servisu u Podsusedu, gradonačelnik Tomislav Tomašević i zamjenici prisustvuju obilježavanju početka radova na izgradnji punionice za električne autobuse. – Ovi radovi ne predstavljaju samo jedan infrastrukturni zahvat nego su simbol velike promjene koja slijedi i jedan od ključnih koraka u transformaciji autobusnog prijevoza u moderan, održiv i ekološki prihvatljiv, prema najvišim standardima. Parking od 20-ak tisuća kvadrata unutar 3 mjeseca će biti pretvoren u središnju točku projekta dekarbonizacije autobusnog prijevoza u Zagrebu. Nastavit ćemo ga razvijati u ključnu fazu elektrifikacije naše flote. 67 dvostrukih punjača koji će ovdje biti montirani moći će istovremeno puniti 134 el. autobusa, od čega 62 stiže do kraja listopada, a do kraja godine planira se pokretanje procesa nabave za dodatnih 100 električnih autobusa. Vrijednost radova je 7,8 milijuna eura, a rok za završetak punionice je 30 lipnja. Uvjeren sam da ćemo uz pomoć Končara taj rok i doseći – rekao je Marko Bogdanović, predsjednik uprave ZET-a.

Izgradnja je u cijelosti financirana iz NPO-a, dodao je. Elektrifikacija nije samo trend, kazao je, nego i prilika za doprinos održivoj mobilnosti u Zagrebu.

– Danas će početi radovi koje je na javnoj nabavi dobio Končar. Imaju rok od samo tri mjeseca da završe radove. Treba reći da se radi o projektu od 8 milijuna eura i takve projekte ministarstvo gospodarstva financira i u drugim gradovima. To se poklapa i s drugim projektom u suradnji s ministarstvom prometa i Vladom, a to je dolazak 62 električna autobusa do listopada ove godine – rekao je Tomašević.

Dodao je kako se ove godine događaju 4 velike stvari. – Obnova uspinjače, stalni dolazak novih tramvaja. ZET uskoro pokreće javnu nabavu za još 20 dužih tramvaja, investicija od 75 milijuna eura. Treći velik korak je obnova tramvajske infrastrukture, a isto tako i završetak prve nove tramvajske pruge nakon više od 20 godina i onda još cijela ova priča s autobusima – istaknuo je Tomašević.

Cilj je, kazao je, da se cijeli ZET prebaci na električnu energiju, više od 400 autobusa. To ćemo raditi u fazama. – U nultoj fazi će se postaviti punjači, a onda idu i nadstrešnice, postavljanje solarnih panela...i to ćemo raditi i u Dubravi – rekao je.

– Ovo će pokazati smjer razvoja Zagreba, ali i našeg gospodarstva. Ovakve projekte želimo vidjeti u cijeloj Hrvatskoj. Ovaj početak radova dolazi u trenutku globalne energetske krize i potvrđuje smjer u kojem idemo, prema stabilnosti, sigurnosti i neovisnosti – rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjara. Posebno, rekao je, želi istaknuti ulogu Kočara. – Njihovo sudjelovanje pokazuje da hrvatska industrija ima znanje i kapacitet preuzeti ovakve projekte i biti nositelj energetske tranzicije – dodao je.

