Priča o čovjeku koji svog psa šeta u tačkama ima najbolji mogući nastavak. 'Svi ga zovu, svi! Nude kolica, hranu, krevetiće... '

Priča koju smo danas objavili o starijem gospodinu koji dva puta dnevno šeta bolesnog psa u tačkama ima vrlo sretan nastavak. Nakon našeg članka, obratilo nam se nekoliko oduševljenih stanovnika koji su susjedu s Ferenščice ponudili kolica, krevetić, hranu i druge potrepštine za psa koji već godinama ima ozbiljnih zdravstvenih problema. A kako nam je ispričala susjeda Zdenka Košpić Dedić, s kojom smo razgovarali, i njoj su se javili ljudi sa željama da pomognu gospodinu.

– Moja prijateljica, koja je njegova susjeda, srela ga je i ispričala mu što se događa. On se rasplakao od dragosti. Inače je jako skroman čovjek. Dobio je ponudu od žene iz Dubrave za kolicima, ljudi ne prestaju s pozitivnim reakcijama. Ljudi su ga zvali, ali on mobitel rijetko koristi pa nije ni vidio pozive. Sad ga svi, baš svi zovu. Rekao je da mora malo doći k sebi, stvarno je u šoku jer nije vjerovao da ima još dobrih ljudi! – priča nam Z. Košpić Dedić.

Kako smo pisali, ljubimac, nažalost, ima brojne zdravstvene probleme, zbog čega je posljednjih dana postao i nepokretan, ali njegov vlasnik odlučio je da mu pruži najbolju moguću skrb dokle god je to moguće. – Dva puta dnevno on tog psa stavlja u tačke i odvozi na livadu. Iznese ga zatim van da obavi svoje, pa ga digne, odnese još dva metra, ponovno spusti, i tako dalje. Na kraju šetnje vraća ga u tačke i odlazi u stan. Susjed živi sam u obližnjoj zgradi, nije u najboljem imovinskom stanju ali neprestano se žrtvuje da mu nabavi potrebne lijekove i sve ostalo što mu treba. Veterinari su psa htjeli uspavati, ali vlasnik ne da – ispričala nam je susjeda ranije Zdenka Košpić Dedić koja je s nama podijelila i fotografije.