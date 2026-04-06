Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 58
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
DONOSIMO CIJELI POPIS

'Bajseri' su rekli svoje, na ovim lokacijama žele bicikle, kažu da je sad potez na Gradu

Zagreb: Tomislav Tomašević sa zamjenicima predstavio novu uslugu održivog javnog prijevoza - Bajs
Goran Stanzl/PIXSELL
Autor
Hana Ivković Šimičić
06.04.2026.
u 12:30

Zagrepčani su svoje prijedloge lokacija mogli nominirati na stranici bajs.informacija.hr koju je izradio i vodi Zagrepčanin Daniel Mošmondor, a glasanje je, nakon tri mjeseca, službeno zaključeno

Sustav javnih bicikala Bajs Zagrepčanima je predstavljen krajem kolovoza prošle godine, a statistika njegova korištenja potvrdila je da su ga stanovnici metropole dobro prihvatili. Bajsevi se trenutačno nalaze na oko 180 lokacija diljem grada, a posljednja tri mjeseca Zagrepčani su mogli predlagati i glasovati gdje bi se moglo postaviti još stanica. Interaktivna karta nalazi se na neslužbenoj stranici bajs.informacija.hr koju je izradio i vodi Zagrepčanin Daniel Mošmondor, a glasanje je službeno zaključeno.

Mošmondor je na Redditu objavio rezultate nominacija za nove Bajs stanice. Dokument sadrži sve nominirane lokacije s pet ili više glasova, rangirane po glasovima, a lokacije s manje glasova dostupne su u digitalnom katalogu na platformi – Tri mjeseca ste nominirali i glasali. 700+ registriranih glasača, 77 lokacija s dovoljno glasova da ih se ozbiljno razmotri. Danas sam poslao strukturirani izvještaj sa svim nominacijama, glasovima i obrazloženjima - direktno Gradu Zagrebu i Nextbike operateru. Što dalje - na njima je. Mi smo napravili svoj dio – poručio je.

Sesvetske gužve bi sutra mogle biti još gore! Kreću radovi na nadvožnjaku, evo o čemu je riječ i koji su obilazni pravci

Rezultati se mogu vidjeti ovdje, a lokacija s najviše glasova je kvart Ferenščica, u koji se u posljednje vrijeme doseljava mnogo novih stanovnika te koji bilježi "boom" novogradnje. Dobila je 57 glasova. Sljedeća lokacija na popisu je Ulica Baščanske ploče u Botincu, a slijedi ju Ivanićgradska, također na području Ferenščice. Četvrta "najlajkanija" predložena lokacija je u Utinjskoj ulici u Svetoj Klari, nedaleko industrijskog kompleksa koji čine tvrtke poput Infobipa, Klare, Narodnih novina i Oktal Pharme, a peta na popisu je Ivekovićeva, u sastavu gradske četvrti Peščenica-Žitnjak. 

– Ovi podaci nastali su radom zajednice — više od 700 registriranih glasača, tri mjeseca aktivnog glasanja. Stavili smo ih u strukturirani oblik jer vjerujemo da mogu biti korisni pri planiranju razvoja mreže. Otvoreni smo za suradnju: nudimo API pristup podacima u stvarnom vremenu, export nominacija i glasova u strukturiranom formatu (JSON/CSV), te suradnju na moderiranju
budućih glasačkih ciklusa. Platforma bajs.informacija.hr nastavlja s radom. Sve promjene, nova glasanja i razvoj bit će javni – poručio je vlasnik platforme na dnu dokumenta. 

Ključne riječi
Bicikli Zagreb bajs

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!