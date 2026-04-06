'Bajseri' su rekli svoje, na ovim lokacijama žele bicikle, kažu da je sad potez na Gradu

Sustav javnih bicikala Bajs Zagrepčanima je predstavljen krajem kolovoza prošle godine, a statistika njegova korištenja potvrdila je da su ga stanovnici metropole dobro prihvatili. Bajsevi se trenutačno nalaze na oko 180 lokacija diljem grada, a posljednja tri mjeseca Zagrepčani su mogli predlagati i glasovati gdje bi se moglo postaviti još stanica. Interaktivna karta nalazi se na neslužbenoj stranici bajs.informacija.hr koju je izradio i vodi Zagrepčanin Daniel Mošmondor, a glasanje je službeno zaključeno.

Mošmondor je na Redditu objavio rezultate nominacija za nove Bajs stanice. Dokument sadrži sve nominirane lokacije s pet ili više glasova, rangirane po glasovima, a lokacije s manje glasova dostupne su u digitalnom katalogu na platformi – Tri mjeseca ste nominirali i glasali. 700+ registriranih glasača, 77 lokacija s dovoljno glasova da ih se ozbiljno razmotri. Danas sam poslao strukturirani izvještaj sa svim nominacijama, glasovima i obrazloženjima - direktno Gradu Zagrebu i Nextbike operateru. Što dalje - na njima je. Mi smo napravili svoj dio – poručio je.

Rezultati se mogu vidjeti ovdje, a lokacija s najviše glasova je kvart Ferenščica, u koji se u posljednje vrijeme doseljava mnogo novih stanovnika te koji bilježi "boom" novogradnje. Dobila je 57 glasova. Sljedeća lokacija na popisu je Ulica Baščanske ploče u Botincu, a slijedi ju Ivanićgradska, također na području Ferenščice. Četvrta "najlajkanija" predložena lokacija je u Utinjskoj ulici u Svetoj Klari, nedaleko industrijskog kompleksa koji čine tvrtke poput Infobipa, Klare, Narodnih novina i Oktal Pharme, a peta na popisu je Ivekovićeva, u sastavu gradske četvrti Peščenica-Žitnjak.

– Ovi podaci nastali su radom zajednice — više od 700 registriranih glasača, tri mjeseca aktivnog glasanja. Stavili smo ih u strukturirani oblik jer vjerujemo da mogu biti korisni pri planiranju razvoja mreže. Otvoreni smo za suradnju: nudimo API pristup podacima u stvarnom vremenu, export nominacija i glasova u strukturiranom formatu (JSON/CSV), te suradnju na moderiranju

budućih glasačkih ciklusa. Platforma bajs.informacija.hr nastavlja s radom. Sve promjene, nova glasanja i razvoj bit će javni – poručio je vlasnik platforme na dnu dokumenta.