Nećete vjerovati što je ukrao muškarac (26) koji je jučer napravio kaos u Importanneu i ugrizao policajca

Muškarac pod utjecajem alkohola u utorak poslijepodne izazvao je incident u trgovini u Importanne Centru na Trgu Ante Starčevića u Zagrebu, pri čemu je napao zaštitara, dvojicu građana i policijskog službenika. Zagrebačka policija jučer je izvijestila o ovom incidentu, a danas je objavila i dodatne detalje. Kako su kazali, muškarac je uhvaćen nakon što je ukrao četiri limenke alkoholnog pića. Zatim su krenuli problemi.

– Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 26-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela razbojničke krađe na štetu 40-godišnjaka i kaznenog djela teške tjelesne ozljede u pokušaju na štetu 34-godišnjeg državljana Nepala, stranca s reguliranim statusom u Republici Hrvatskoj.

Počinitelj je otuđio artikle, a u čemu ga je uočio 40-godišnji zaštitar te od istoga zatražio da otuđeno vrati. Počinitelj je to odbio te ga je napao, udarivši ga u glavu i tijelo nakon čega je izašao iz trgovine kako bi pobjegao. Tom prilikom je napao 34-godišnjaka i 26-godišnjaka, prolazeće građanine koji su se zatekli na mjestu događaja.

Na temelju zaprimljenih dojava o događaju, dolaskom policijskih službenika, jednog od njih je udario i nekoliko puta ugrizao. S obzirom na to da je počinitelj pružao aktivni otpor, uz pomoć kolega koji su također došli uspjeli su svladati nasilnog muškarca te su ga uporabom sredstava prisile- tjelesne snage i sredstava za vezivanje uhitili i priveli u službene prostorije na kriminalističko istraživanje. Utvrđeno je da se radi o 26-godišnjaku te da je pod utjecajem od 1,34 g/kg alkohola u organizmu – kazali su u policiji.