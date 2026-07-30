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UMJESTO NOVOG ASFALTA, ZAKRPE

FOTO Ovo je ulica u Zagrebu nakon što se radio cjevovod

Foto: Facebook
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Autor
Hana Ivković Šimičić
30.07.2026.
u 11:34
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I evo kako danas  izgleda kreativnost Vodoopskrbe i odvodnje i Zagrebačkih cesta! Ulica na kojoj je asfalt davno rekao svoje, pa je potom djelomice maknut postavljanjem cijevi te izrovan prolaskom mehanizacije usprkos osiguranim sredstvima se krpa, objavila je na Facebooku HDZ–ova Marija Vrhovski

Umjesto "poštenog" asfaltiranja, stanovnici Gornje Kustošije dobili su – krpanje. Radovi na rekonstrukciji cjevovoda u ulici Lea Mullera te njenim odvojcima konačno su završili, a stanovnici su se nadali da će nakon njih uslijediti i davno obećano asfaltiranje prometnice. No, nažalost, djelatnici Zagrebačkih cesta novi su sloj asfalta postavili samo na dio koji je bio obuhvaćen radovima. 

Fotografije ulice na Facebooku objavila je HDZ–ova Marija Vrhovski, predsjednica područne organizacije stranke za područje Črnomerca  – Evo kako izgleda izvođenje radova na rekonstrukciji vodovodnih cijevi s novim slojem asfalta u Ulici Lea Mullera na Gornjoj Kustošiji na Črnomercu. 1000 metara ulice s odvojcima je od prošlog listopada raskopano, naravno da su svi radovi trebali biti odavno završeni! Ugovorena vrijednost radova samo za vodovodni dio iznosi 404.993,35 eura, a mjesni odbori na Črnomercu odrekli su se svojih osiguranih mizernih iznosa iz programa asfalterskih radova za 2026. u korist novog asfalta u Millerovoj i to po čitavoj dužini ulice u iznosu od 300.000,00 eura.

I evo kako danas  izgleda kreativnost Vodoopskrbe i odvodnje i Zagrebačkih cesta! Ulica na kojoj je asfalt davno rekao svoje, pa je potom djelomice maknut postavljanjem cijevi te izrovan prolaskom mehanizacije usprkos osiguranim sredstvima se krpa! Ili sad nakon sto je zakrpan ide novi sloj uz 30% više troška – komentirala je u objavi uz fotografije. 

Što se događa, istražili smo u Vijeću gradske četvrti Črnomerec. – Znam da situacija izgleda očajno, baš je ružno za vidjeti. Ali zapravo moram reći da sam zadovoljan radovima ondje, predsjednica vijeća se baš trudila da se to obavi. Ulica Lea Mullera na rasporedu je za asfaltiranje, ali ne u ovoj, već u idućoj godini – rekao nam je Vedran Jerković, vijećnik iz redova Fokusa. 

Što se tiče radova na vodovodnoj infrastrukturi, riječ je bilo o rekonstrukciji cjevovoda ulici Lea Mullera od k.br. 1 do k.br. 67 (688 metara), u I. (70 metara), II. (100 metara), III. (151 metara) odvojku te u odvojku prema k.br. 33 (20 metara). Ukupna duljina planiranog cjevovoda iznosi  1.029 metara.  
 

Godinama je bila ruglo Zagreba, a sad su stigli radnici! Pogledajte što se događa na gradilištu poznatom od 1988.
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Ključne riječi
Zagreb radovi Gornja Kustošija

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