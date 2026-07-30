FOTO Prazno gradilište razljutilo Zagrepčane: 'U normalno vođenim gradovima to rješavaju preko noći'

Nikog živog nema na gradilištu u Gajnicama, na dionici od Ulice Sigetje do Ulice Kerestinečkih žrtava, napisao je Zagrepčanin u grupi koja okuplja stanovnike tog kvarta na zapadu metropole, uz fotografije koje potvrđuju njegove tvrdnje. "Kaj je (ne)Možemosi? Godišnji? 200 metra u normalno vođenim gradovima rješavaju preko noći. Čekamo da djeca krenu u školu i da se slikamo?", napisao je. 
Nikog živog nema na gradilištu u Gajnicama, na dionici od Ulice Sigetje do Ulice Kerestinečkih žrtava, napisao je Zagrepčanin u grupi koja okuplja stanovnike tog kvarta na zapadu metropole, uz fotografije koje potvrđuju njegove tvrdnje. "Kaj je (ne)Možemosi? Godišnji? 200 metra u normalno vođenim gradovima rješavaju preko noći. Čekamo da djeca krenu u školu i da se slikamo?", napisao je. 
Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
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Netko mu je odgovorio kako se kod nas projekti započinju "samo da se uzme lova pa se tako ostave".
Netko mu je odgovorio kako se kod nas projekti započinju "samo da se uzme lova pa se tako ostave".
Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
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"Već tri godine skela bez radnika stoji u ulici kod Trga bana Jelačića, o čemu pričamo? A na gradilištima neiskusni Nepalci i Filipinci. Ova zemlja je postala sprdarija teška s našom vlasti", istaknuo je komentator.
"Već tri godine skela bez radnika stoji u ulici kod Trga bana Jelačića, o čemu pričamo? A na gradilištima neiskusni Nepalci i Filipinci. Ova zemlja je postala sprdarija teška s našom vlasti", istaknuo je komentator.
Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
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Drugi je sarkastično dobacio: "Polako, zagrijavaju se, ne ide ti to preko noći", a našlo se i nekoliko njih koji su autoru objave poručili da se on primi lopate "ako mu se kopa na +40" te ga pitali "hoće li djeca u školu idući tjedan?".
Drugi je sarkastično dobacio: "Polako, zagrijavaju se, ne ide ti to preko noći", a našlo se i nekoliko njih koji su autoru objave poručili da se on primi lopate "ako mu se kopa na +40" te ga pitali "hoće li djeca u školu idući tjedan?".
Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
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Javila se i Zagrepčanka koja je napisala da se možda čeka i da Vodovod i odvodnja dovrše svoje poslove. Postavila je uz to i obavijest u kojoj piše da će se danas izvoditi radovi na izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Gajnice od kućnog broja 1 do 15. Susjedi su joj odgovorili: "To bi bilo previše organizirano". 
Javila se i Zagrepčanka koja je napisala da se možda čeka i da Vodovod i odvodnja dovrše svoje poslove. Postavila je uz to i obavijest u kojoj piše da će se danas izvoditi radovi na izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Gajnice od kućnog broja 1 do 15. Susjedi su joj odgovorili: "To bi bilo previše organizirano". 
Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
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Radovi, pak, službeno trebaju završiti 3. kolovoza u 16:00 sati, a do tog roka na tom je dijelu promet zatvoren.
Radovi, pak, službeno trebaju završiti 3. kolovoza u 16:00 sati, a do tog roka na tom je dijelu promet zatvoren.
Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
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Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
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Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
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Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
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Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
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Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
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Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
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Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
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Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
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Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
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Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
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Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
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Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
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Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
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Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
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