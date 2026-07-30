FOTO Prazno gradilište razljutilo Zagrepčane: 'U normalno vođenim gradovima to rješavaju preko noći'
Nikog živog nema na gradilištu u Gajnicama, na dionici od Ulice Sigetje do Ulice Kerestinečkih žrtava, napisao je Zagrepčanin u grupi koja okuplja stanovnike tog kvarta na zapadu metropole, uz fotografije koje potvrđuju njegove tvrdnje. "Kaj je (ne)Možemosi? Godišnji? 200 metra u normalno vođenim gradovima rješavaju preko noći. Čekamo da djeca krenu u školu i da se slikamo?", napisao je.
"Već tri godine skela bez radnika stoji u ulici kod Trga bana Jelačića, o čemu pričamo? A na gradilištima neiskusni Nepalci i Filipinci. Ova zemlja je postala sprdarija teška s našom vlasti", istaknuo je komentator.
Drugi je sarkastično dobacio: "Polako, zagrijavaju se, ne ide ti to preko noći", a našlo se i nekoliko njih koji su autoru objave poručili da se on primi lopate "ako mu se kopa na +40" te ga pitali "hoće li djeca u školu idući tjedan?".
Javila se i Zagrepčanka koja je napisala da se možda čeka i da Vodovod i odvodnja dovrše svoje poslove. Postavila je uz to i obavijest u kojoj piše da će se danas izvoditi radovi na izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Gajnice od kućnog broja 1 do 15. Susjedi su joj odgovorili: "To bi bilo previše organizirano".