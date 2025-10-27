Što znamo o kralju Tomislavu i njegovu vremenu? Povjesničar Neven Budak ima zanimljive odgovore

Večeras u 19 sati, u Centru kulture Dubrava održat će se predavanje povjesničara prof. Nevena Budaka, "Kralj Tomislav – što doista znamo o prvom hrvatskom kralju?". Kralj Tomislav zauzima posebno mjesto u hrvatskoj povijesti i kolektivnom identitetu – po njemu je nazvano najviše hrvatsko državno odlikovanje, njegov se lik nalazio na novčanici od 1000 kuna, a njegovo ime nose stotine ulica i trgova diljem Hrvatske. No, koliko zapravo znamo o tom srednjovjekovnom vladaru i njegovu vremenu, pitanje je na koje će prof. Budak pokušati odgovoriti na ovom predavanju.

Predavanje se održava u sklopu programa "Hrvatski vladari – što o njima znamo i što nam danas znače?", koji Centar kulture Dubrava organizira u suradnji s XII. gimnazijom od 20. listopada do 24. studenog. Program je dio obilježavanja 1100. obljetnice Hrvatskog kraljevstva, a financira ga Ministarstvo kulture i medija.