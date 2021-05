'Stara dama' sutra je na servisu, za put na Gornji grad koristite autobus

Zbog redovnog mjesečnog servisa, zagrebačka uspinjača neće prometovati u ponedjeljak 31. svibnja, od 6 do 14 sati.



Za putovanje do Gornjeg grada, cijenjenim sugrađanima i posjetiteljima preporučujemo korištenje autobusne linije 150 (Tuškanac garaža – Gornji Grad – Trg bana Josipa Jelačića). No, zbog prolaska procesije Radićevom ulicom povodom svetkovine Majke Božje od Kamenitih vrata ova će liinija od 20 do 21.30 sati prometovati skraćeno na relaciji Tuškanac garaža – Ilirski trg.

Od ostalih vijesti iz ZET-a, sukladno završetku radova u Ulici Matije Gupca, autobusna linija 174 (Zaprešić - Žejinci) od ponedjeljka, 31. svibnja, ponovno će prometovati uobičajenom trasom.