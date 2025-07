Spremite se za gužve! Počinje sanacija jedne od najfrekventnijih prometnica na istoku Zagreba: Sedam ZET-ovih linija vozit će drugačije

Zbog sanacije sjevernog kolnika Zagrebačke ceste u Sesvetama, na dijelu od Ulice Ljudevita Posavskog do Ulice kaktusa, od sutra, od 8 sati, do nedjelje, 24. kolovoza do 18 sati, autobusne linije 212 (Dubec – Sesvete), 224 (Dubec – Novoselec), 225 (Sesvete – Resnik – Kozari Bok), 267 (Dubec – Markovo Polje), 269 (Borongaj – Sesvetski Kraljevec – Iver) i 279 (Dubec – Novi Jelkovec) neće koristiti autobusna stajališta "Ulica kaktusa", "Zagrebačka 94" i "Brestovečka" - u smjeru Dupca, javljaju iz ZET-a.

Uspostavlja se privremeno autobusno stajalište na Zagrebačkoj cesti ispred kućnog broja 72, u smjeru Dupca. Dodatno, autobusne linije 224 (Dubec – Novoselec) i 283 (Dubec – Brestje – Sesvete), prometovat će izmijenjenim trasama:

224 u smjeru Dupca iz NOVOSELCA redovnom trasom do raskrižja Brestovečke ceste i Ulice Ivana Šturlića – Ivana Šturlića – Ulica Anke Krizmanić – Zagrebačka cesta te dalje redovnom trasom.

283 DUBEC – redovnom trasom do raskrižja Zagrebačke ceste i Ul. kaktusa – Zagrebačka cesta – Ul. Anke Krizmanić – Brestovečka cesta – Ulica Krste Hegedušića – Brestovečka cesta – Ulica Anke Krizmanić – Zagrebačka cesta – TERMINAL SESVETE – redovnom trasom do raskrižja Zagrebačke ceste i Ul. Anke Krizmanić – Ul. Anke Krizmanić – Brestovečka cesta – Ul. Krste Hegedušića – Brestovečka cesta – Ul. I. Šturlića – Ul. Anke Krizmanić – Zagrebačka cesta – terminal Dubec.

Neće se koristiti autobusna stajališta "Ulica kaktusa 47", "Brestovečka" i "Ive Dulčića" u smjeru Dupca, "Ulica kaktusa 34" u smjeru Sesveta, i obostrano autobusno stajalište "MO Novo Brestje". Na izmijenjenom dijelu trase autobusi linije 283 koristit će usputna stajališta, a također se uspostavlja privremeno stajalište na Zagrebačkoj cesti kod kućnog broja 72, u smjeru Dupca.