REZOVI U ZAGREBU

Tomaševiću prijete prosvjedi, otkrivamo njegov plan: Ključ je odluka oko vrtića

Cilj: da prijedlog izmjena odluke o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja uopće ne dođe na sjednicu Skupštine. Strategija: uvjeriti zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića da prijedlog povuče. Plan B: ako to ne uspiju, slijede prosvjedi. Okvirni je to plan roditelja s troje ili više djece, koji su dosad bili dio mjere koju je 2016. uveo pokojni gradonačelnik Milan Bandić. No otada dosad za njih se izdvojilo 1,8 milijardi, a samo u ovoj godini više od pola milijarde kuna pa je Bandićev nasljednik Tomašević mjeru odlučio obustaviti.