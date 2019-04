Slijedeći tjedan poštari donose vrećice za plastiku

Evo, gospođo, uzmite. Bolje su vam platnene od ovih plastičnih, da za plac budete eko – vrećicama Čistoće jučer su na tržnici Kvatrić braća Elias i Samuel Kolega te kolegica im skijašica Ida Štimac nutkali Zagrepčane koji su se, osim na štandovima s namirnicama, “zaletjeli” i da vide ponudu za onim za kojim su stajali sportaši i djelatnici Holdingove podružnice. “Kaj oni to točno sad delaju”, zanimalo je umirovljenicu Irenu Miletić, koja je odmah zaključila da “sve to ima veze s onim novim kantama”.

Kamo s tetrapakom?

Da nije u krivu, objasnili su joj odmah djelatnici Čistoće koji će svakog petka i subote do 15. lipnja, a počeli su jučer, na tržnicama educirati Zagrepčane kako odvajati otpad. Neće im se zasad, kao što je to bilo prije pet godina, pridružiti gradonačelnik Milan Bandić s Juricom Pađenom, koji pjeva da se prava stvar stavi na pravo mjesto, ali slogan je i dalje tu, istaknut na letcima.

– Dijelimo ih kao pomoć kod razvrstavanja. Lakše je, kad imate neku nedoumicu, nekamo pogledati koju vrstu otpada u koju kantu – kaže Mirella Strenja iz Čistoće, pa kaže kako su Zagrepčani, zapravo, dosta informirani o samom odvajanju. Uglavnom, govori, pitaju za neke detalje, odnosno na štandu s djelatnicima rješavaju nedoumice.

– Primjerice, pitaju kamo trebaju baciti tetrapak. Ali, kako su već dobili različite kante i upute s njima, dobro se snalaze – pohvalila je Strenja stanovnike metropole, koji danas po dodatne informacije od osam do 11 sati mogu opet na Kvatrić, ali i na Dolac, gdje će se Čistoći pridružiti Auto klub INA Delta.

Od 30 i od 60 litara

Ono što su Zagrepčani jučer mogli premijerno vidjeti jesu vrećice za metal i plastiku, odnosno biootpad koje će se dijeliti stanarima višestambenih zgrada, a u Holdingovoj su podružnici objasnili kako njihova podjela počinje od sljedećeg tjedna. Odnosno, dijelit će se prvo žute vrećice, dok će se na one za biološki otpad još malo pričekati, što je i sasvim logično s obzirom na to da nova kompostana u koju bi se trebao odvoziti biootpad još ne postoji, a u onim Zrinjevca brzo bi se popunili kapaciteti.

Podsjetimo, vrećice za zgrade spremne su još od lanjskog lipnja, ali na adrese nisu odaslane jer nisu bili podijeljeni kontejneri u koje bi se one bacale. Smeđe vrećice, one za biootpad veličine su 30 litara te je plan da će se one odvoziti jednom tjedno, dok su žute, za plastiku i metal, kapaciteta 60 litara, a njihova će odvožnja biti svaka dva tjedna.

Što se dolaska vrećica do stanova tiče, njih će na adrese dostaviti djelatnici Hrvatske pošte, a u kompletu će ih biti za više mjeseci.

