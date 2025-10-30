Situacija na Dolcu je ozbiljna, doznajemo nalaz inspektorata: 'Postoji opasnost za zdravlje i život'

Građevinska inspekcija Državnog inspektorata je obavila nadzor, te je zbog utvrđenog oštećenja podlega stropnih kazeta od kojih postoji opasnost po zdravlje i život ljudi, na građevinu postavljen znak „OPASNA GRAĐEVINA“. Za istu je zabranjeno i korištenje njenoj namjeni, doznajemo iz DIRH-a. Pokrenut je upravni postupak kojim se naređuje otklanjanje oštećenja.

Pitali smo ih kako je prošla inspekcija nakon što je na dio hale otpado komad žbuke sa stropa površine 1,5x1,5 metara. Kako smo već pisali, do incidenta je došlo u utorak nešto prije pet ujutro, a na teren su brzo došlič rukovoditelji te nadležne institucije. Iz Holdinga su naknadno tek javili da je hala tržnice zatvorena do daljnjega. No, kako su potvrdili u DIRH-u, zabrana rada odnosi se samo na dio hale u kojem je došlo do urušavanja, a odjel s mliječnim proizvodima može nastaviti raditi.

Podružnica Tržnice Zagreb donijela je u utorak odluku o ograničenju rada Tržnice Dolac. Do završetka sanacije ostat će preventivno zatvoren unutarnji prostor (hala) tržnice Dolac, dok zakupci nastavljaju rad na ostalim dijelovima tržnice. Djelatnici Tržnice Dolac odmah po saznanju o padu manjeg dijela žbuke sa stropa u hali tržnice Dolac preventivno su zatvorili taj prostor tržnice, a tijekom utorka obavljen je pregled statičara.

“Na temelju preliminarnog pregleda i usmenog mišljenja stručnjaka, donesena je odluka da hala tržnice Dolac ostaje i dalje zatvorena. Vjerojatno će biti potrebne neke intervencije, u narednim danima očekujemo da će stručnjaci utvrditi koje su radnje potrebne za vraćanje prostora u funkciju. Te ćemo radnje u najboljem interesu kupaca i posjetitelja poduzeti bez odgađanja”, istaknuo jučer je voditelj Podružnice Tržnice Zagreb Marin Rončević.

