Šareni kostimi, nova ruta i jubilarni rođendan, stiže 10. Zagreb Advent Run: 'Bit će nezaboravan'

Zagreb Advent Run, jedna od najveselijih i najšarenijih europskih adventskih utrka, ove će zime proslaviti svoj deseti jubilej. Premijerno s novom startnom lokacijom, utrka će se u nedjelju, 14. prosinca u 12 sati održati uz potpuno nove rute od 5 i 10 kilometara kroz atraktivne zagrebačke lokacije, a sudionici će moći uživati u prepoznatljivoj atmosferi i blagdanskoj čaroliji. Prijave su otvorene za sve zainteresirane putem službene stranice www.zagrebadventrun.hr.

Nove rute jubilarnog desetog izdanja donose trkačima novo iskustvo i drugačiji doživljaj. Pažljivo osmišljene dionice omogućuju da sudionici dožive najatraktivnije dijelove Zagreba u blagdanskom ruhu, čineći Zagreb Advent Run jedinstvenim događajem koji spaja sport, zajedništvo i adventski duh. Kraća ruta od 5 kilometara sudionike vodi od starta u Metalčevoj ulici do Trakošćanske, Ozaljske u Vukovarsku, lijevo u Florijana Andrašeca, desno u Tratinsku, lijevo u Savsku, desno u Vodnikovu, lijevo u Gajevu, pa lijevo u suprotnom smjeru Zelenog vala u Ulicu Baruna Trenka. Nastavlja se kroz Ulicu Jurja Žerjavića, Trg Marka Marulića, Ulicu Isidora Kršnjavoga, lijevo u Božidara Adžije, preko Nove ceste u Kranjčevićevu, desno u Trakošćansku i natrag do cilja u Metalčevoj ulici.

Trkači koji odaberu rutu od 10 kilometara startat će također u Metalčevoj ulici i prolaziti Trakošćanskom, preko Ozaljske ulice u Vukovarsku, lijevo u Florijana Andrašeca, desno u Tratinsku, lijevo u Savsku i desno u Vodnikovu. Nastavlja se preko Trga Ante Starčevića, Trga kralja Tomislava, Branimirove ulice, desno u Draškovićevu, Trg Josipa Langa, Ribnjak, Medveščak do okreta kod Belostenčeve ulice, te natrag Medveščakom i Ribnjakom do Trga Josipa Langa. Zatim se nastavlja Ulicom Jurja Branjuga, desno u Jurišićevu, kroz Trg bana Josipa Jelačića, lijevo u Prašku, Trg Nikole Zrinskog, desno u Hebrangovu, preko Trga Republike Hrvatske do Ulice Vjekoslava Klaića, lijevo u Ulicu Franje Hochmana, lijevo u Jagićevu, desno u Adžijinu i desno u Žajinu do cilja.

„Deseti Zagreb Advent Run bit će nezaboravan! Nove rute vode vas kroz dijelove Zagreba kakve još niste doživjeli u blagdanskom ruhu. Povedite obitelj i prijatelje, obucite šarene kostime i pridružite nam se u priči koja spaja sport, zabavu i adventsku čaroliju. Veselje, smijeh i zajedništvo razlog su zbog kojeg se svi osjećaju posebno na ovoj utrci“, poručili su organizatori utrke Mario Petrović, predsjednik MPR Grupe te Sven Veronek i Berislav Sokač, osnivači tvrtke Run Croatia. Dosadašnja izdanja Zagreb Advent Runa okupila su više od 20.000 sudionika iz više od 45 država, pozicionirajući Zagreb na adventsku kartu Europe. Cilj je razvijanje pozitivnih navika i promicanje fizičke aktivnosti poput trčanja kao jednog od najzdravijih načina rekreacije. Deseto jubilarno izdanje prilika je da se pridružite i postanete dio povijesti Zagreb Advent Runa.