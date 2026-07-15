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PODACI VODOOPSKRBE I ODVODNJE

Samo u jednoj zagrebačkoj četvrti 249 kućanstava čeka priključak na vodu! Evo koliko treba od zahtjeva do dolaska radnika

2020. godine trajali su radovi na sanaciji vodovodne mreže na Selskoj - arhiva
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Autor
Hana Ivković Šimičić
15.07.2026.
u 20:00

Prema podacima za 2026. godinu, ViO je dobio 1277 zahtjeva za izgradnju novog vodovodnog priključka, riješeno je otprilike pola, odnosno 643, a najviše je neriješenih slučajeva na zapadu metropole

Na nove vodovodne priključke najviše ih čekaju u Novom Zagrebu–zapad i Brezovici, a najmanje u Donjem Gradu, na Trešnjevki te  na Črnomercu. Što se tiče trajanja postupka, od predavanja zahtjeva do potpisivanja ugovora o novom priključku u prosjeku prolazi dva mjeseca, a od tog trenutka do realizacije na terenu još nešto manje od tri

Gradski zastupnici iz stranke Drito tražili su od gradonačelnika da dostavi izvješće Vodoopskrbe i odvodnje o broju primljenih zahtjeva za vodovodne priključke u Zagrebu i tempo realizacije, budući da su od stanovnika metropole dobili pritužbe da se na priključke čeka predugo, a na službenim stranicama Gradske skupštine objavljene su tablice. 

Prema podacima za 2026. godinu, ViO je dobio 1277 zahtjeva za izgradnju novog vodovodnog priključka, riješeno je otprilike pola, odnosno 643, a najviše je neriješenih slučajeva na zapadu metropole. Čak 249 kućanstava čeka na novi priključak u gradskoj četvrti Novi Zagreb–zapad, a još 121 u Brezovici, a u Holdingovoj tvrtki objašnjavaju da je razlog taj što se upravo ondje radi na velikom proširenju mreže.

Još jedno veliko križanje u Zagrebu sutra se zatvara, i to na mjesec dana! Grad objavio kako zaobići radove
2020. godine trajali su radovi na sanaciji vodovodne mreže na Selskoj - arhiva
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– U Novom Zagrebu Zapad - počeli su radovi izgradnji kanalizacijske mreže na području Lučko–Ježdovec pa građani uz zahtjeve za kanalizacijske priključke podnose i zahtjeve za vodoopskrbne priključke. Predmeti su u obradi i po dovršetku radova korisnici će se priključiti (tijekom radova, kako završavaju etape). Brezovica - područje najveće izgradnje i širenja mreže, stoga je i najveći broj predanih zahtjeva. Što se tiče ostalih četvrti, slijede Sesvete (55 neriješenih zahtjeva), Gornja Dubrava (25), Gornji Grad–Medveščak (24) i Podsused– Vrapče (22). Trnje ima 20 neriješenih zahtjeva, a ostale četvrti između dva i 19.

Vodoopskrba i odvodnja objavila je i koliko se čeka od predavanja zahtjeva do potpisivanja ugovora, te od ugovora do realizacije na terenu. U prvoj fazi prosječno je vrijeme čekanja 63 dana, medijalno 45, a najdulje se čekalo 150 dana. Od potpisivanje ugovora do kopanja prve lopate, pak, u prosjeku prolazi 80 dana, medijalno vrijeme čekanja je 76, a najdulje 153 dana, odnosno čak pet mjeseci. To, ukratko znači, da će Zagrepčanin od trenutka kad preda zahtjev za novim vodovodnim priključkom do dolaska djelatnika ViO–a na teren morati pričekati gotovo pet mjeseci.

– Podatci koji se odnose na 2026. godinu prikazani su sa stanjem na dan 1. srpnja 2026. godine. Prvi dio kalendarske godine ima smanjen intenzitet izvođenja radova zbog vremenskih uvjeta - zimska služba – stoji u izvješću Vodoopskrbe i odvodnje. Ipak, kad se usporedi s ranijim godinama, riječ je u stvari o boljem tempu. Lani se tako, primjerice, na potpisivanje ugovora o novom priključku čekalo u prosjeku četiri mjeseca, na radove još dva, a slično je bilo i ranijih godina. Tablica također prikazuje i broj djelatnika koji su kroz godine radili na izvedbi priključaka; njihov je broj od 2021. do danas gotovo prepolovljen s 30 na 17. 

Gradska skupština Grada Zagreba, podsjetimo, donijela je u prosincu 2023. Odluku kojom Grad podmiruje troškove izgradnje priključaka na komunalne vodne građevine za sve fizičke osobe i zakonite posjednike nekretnina koji su podnijeli zahtjev za priključenje za kategoriju kućanstava nakon 2. kolovoza 2016. godine.

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