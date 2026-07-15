Ugrađeno ih je gotovo 550, Grad Zagreb sad nabavlja još 1000! Polupodzemni spremnici stižu u ove četvrti

Nakon što su po metropoli ugradili gotovo 600 polupodzemnih spremnika za otpad, Grad Zagreb ide u novi ciklus nabavke i ugradnje. Kako su priopćili, upravo je pokrenuta javna nabava za postavljanje novih polupodzemnih spremnika na još 350 lokacija.

Na svakoj od planiranih lokacija bit će ugrađena po tri polupodzemna spremnika – za papir, plastiku i staklo – a radovima će se, gdje bude potrebno, urediti i pješački pristupi kako bi spremnici bili lako dostupni svim korisnicima. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 3,5 milijuna eura bez PDV-a.

– Ugradnjom polupodzemnih spremnika podižemo standard komunalne usluge i razinu uređenosti javnog prostora. Spremnici za papir i plastiku zapremnine su pet kubičnih metara, što znači da jedan takav spremnik zamjenjuje pet klasičnih kontejnera od 1.100 litara, dok spremnik za staklo zamjenjuje tri. Umjesto nekadašnjeg niza od 13 glomaznih kontejnera koji su narušavali vizuru naselja i stvarali nered, sada imamo tri spremnika koji zauzimaju znatno manje prostora i bolje se uklapaju u okoliš– istaknuo je Tomislav Tomašević, gradonačelnik Grada Zagreba.

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Dosad je u Zagrebu ugrađen ukupno 531 polupodzemni spremnik na 177 lokacija, dok su radovi trenutno u tijeku na još 25 lokacija. Najviše ih je postavljeno u Novom Zagrebu – istok gdje se nalazi 87 spremnika na 29 lokacija. Slijedi Trešnjevka – jug sa 78 spremnika na 26 lokacija, Sesvete i Novi Zagreb - zapad s po 75 spremnika na 25 lokacija te Stenjevec sa 63 spremnika na 21 lokaciji. Prvo naselje potpuno opremljeno polupodzemnim spremnicima u Zagrebu bilo je, podsjetimo, Zapruđe.

Natječaja je trenutačno u postupku savjetovanja sa zainteresiranim ponuditeljima, nakon čega će se raspisati. Nabava je podijeljena u pet grupa, a ugradnja se planira u četvrtima Gornjem i Donjem Gradu, Trnju, Novom Zagrebu–zapad, Stenjevcu, Črnomercu, Podsusedu–Vrapče, Trešnjevki sjever i jug, Podsjeljemu, Gornjoj i Donjoj Dubravi, Sesvetama, Maksimiru Novom Zagrebu–istok, Peščenici–Žitnjak i Brezovici. S odabranim ponuditeljima potpisat će se okvirni sporazum na dvije godine.

Plan je postaviti više od 2.000 polupodzemnih spremnika na ukupno 737 lokacija u svim dijelovima grada. Na svakoj će se nalaziti po tri spremnika za odvojeno prikupljanje papira, plastike i stakla, a ukupna vrijednost projekta procjenjuje se na oko 15 milijuna eura. Projekt se u cijelosti financira iz gradskog proračuna.

Polupodzemni spremnici imaju znatno veći kapacitet od postojećih kontejnera, zauzimaju manje prostora na javnim površinama te omogućuju brže i tiše pražnjenje. Namijenjeni su isključivo odlaganju papira, plastike i stakla, dok se ostale vrste otpada i dalje odlažu u spremnike unutar zgrada, bokseve ili reciklažna dvorišta. Po završetku ugradnje i prijelaznog razdoblja postojeći zeleni otoci i klasični kontejneri na tim lokacijama se uklanjaju. Stanovnici metropole mogu pratiti napredak projekta i pronaći detaljne informacije o lokacijama spremnika te njihovoj pripadnosti višestambenim zgradama na službenoj gradskoj web stranici: spremnici.zagreb.hr.