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NA METI VANDALA

Novi dječji park u ovom zagrebačkom kvartu nije dugo ostao netaknut: 'Koliko bijesa treba biti u nekome da ovo razvali'

Zagreb: Dje?ji park na Trešnjevci potpuno prazan zbog vru?ine
Autor
Ana Vrbanek
15.07.2026.
u 14:00

"Kako nekom uopće može takvo što pasti na pamet. Pa tu su naša djeca, unučad, peseki, ma kome bi mogli smetati... Oni su se tu došli igrati, ali njihove igre ne završavaju ovako", napisala je jedna gospođa.

Nedavno obnovljen dječji park u Lojenovom prilazu u zagrebačkom kvartu Zapruđe već se našao na meti vandala, požalili su se stanovnici Novog Zagreba. U parku je nepoznata osoba potrgala klupicu na kojoj roditelji sjede, druže se i razgovaraju dok se njihova djeca igraju. Fotografiju je podijelio jedan od stanovnika Zapruđa u kvartovskoj Facebook grupi. Čin je izazvao brojne reakcija stanovnika kvarta, a posebice ogorčenje i ljutnju koje Zagrepčani nisu mogli sakriti.

"Već su se našli divljaci da ga učine još ljepšim i još starijim!", komentirao je jedan od stanovnika kvarta. Neki su se pitali što je povod za ovakvo ponašanje. "Kako nekome uopće može takvo što pasti na pamet... Idioti je blaga riječ za ovakve spodobe... Pa tu su naša djeca, unučad, peseki, ma kome bi mogli smetati... Oni su se tu došli igrati, ali njihove igre ne završavaju ovako", napisala je jedna gospođa. 

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Zagreb: Dje?ji park na Trešnjevci potpuno prazan zbog vru?ine
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Jedan komentar sažeo je osjećaje mnogih. "Koliko bijesa treba biti u nekome da ovo razvali?", zapitala se Zagrepčanka. No, ovo nije jedini primjer vandalizma. Slična situacija dogodila se u Baburičinoj ulici u Novom Zagrebu gdje je također potrgano nekoliko klupa. "Krug u Baburičinoj, potrgano na friško obnovljenim klupama. Koliko to "snage" treba! Ostavljeno je po dvije daske i zalijepljeno ljepilom!", kazala je Zagrepčanka u komentarima. Jedan korisnik kao kaznu predložio je da počinitelji plate popravak potrganog i odrade nekoliko sati društveno korisno rada. " Od zatvora bi ih više pogodilo da moraju platiti popravak svega što su potrgali + odraditi 50 sati društveno korisno rada", istaknuo je.

Foto: Facebook screenshot

Ključne riječi
Zapruđe Zagreb

Komentara 1

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okvardz1949
14:28 15.07.2026.

Kad ste zadnji puta vidjeli radnike Zrinjevca na održavanju oprem u parkovima! Redovno uređuju drveće, režu suhe i ostale grane, a to potom mjesecima ostaje ispod tog drveća! Gradske tratine se neredovno kose, a ovo ljeto ih sunce redovno "uređuje"! Ulice se ne redovito čiste, ne odvoze glomazni otpad, iako svako kućanstvo ima pravo na dva odvoza godišnje, i to besplatno! Ali se zato kao kap vode na dlanu brine o raznim LGBT-e i slićnim udrugama, kojima su na čelu, Tomaševićevi najbliži suradnici, primaju lovu "do krova"!

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Kako bi izgledala zapuštena parcela kada bi se pretvorila u malu zelenu oazu? Upravo je to prikazala fotografija nastala uz pomoć umjetne inteligencije, koja je u kratkom roku izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama. Dok jedni smatraju da bi se ideja mogla ostvariti uz malo truda, drugi podsjećaju da je najveći izazov sačuvati i održavati posađeno zelenilo.

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