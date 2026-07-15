Novi dječji park u ovom zagrebačkom kvartu nije dugo ostao netaknut: 'Koliko bijesa treba biti u nekome da ovo razvali'

Nedavno obnovljen dječji park u Lojenovom prilazu u zagrebačkom kvartu Zapruđe već se našao na meti vandala, požalili su se stanovnici Novog Zagreba. U parku je nepoznata osoba potrgala klupicu na kojoj roditelji sjede, druže se i razgovaraju dok se njihova djeca igraju. Fotografiju je podijelio jedan od stanovnika Zapruđa u kvartovskoj Facebook grupi. Čin je izazvao brojne reakcija stanovnika kvarta, a posebice ogorčenje i ljutnju koje Zagrepčani nisu mogli sakriti.

"Već su se našli divljaci da ga učine još ljepšim i još starijim!", komentirao je jedan od stanovnika kvarta. Neki su se pitali što je povod za ovakvo ponašanje. "Kako nekome uopće može takvo što pasti na pamet... Idioti je blaga riječ za ovakve spodobe... Pa tu su naša djeca, unučad, peseki, ma kome bi mogli smetati... Oni su se tu došli igrati, ali njihove igre ne završavaju ovako", napisala je jedna gospođa.

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Jedan komentar sažeo je osjećaje mnogih. "Koliko bijesa treba biti u nekome da ovo razvali?", zapitala se Zagrepčanka. No, ovo nije jedini primjer vandalizma. Slična situacija dogodila se u Baburičinoj ulici u Novom Zagrebu gdje je također potrgano nekoliko klupa. "Krug u Baburičinoj, potrgano na friško obnovljenim klupama. Koliko to "snage" treba! Ostavljeno je po dvije daske i zalijepljeno ljepilom!", kazala je Zagrepčanka u komentarima. Jedan korisnik kao kaznu predložio je da počinitelji plate popravak potrganog i odrade nekoliko sati društveno korisno rada. " Od zatvora bi ih više pogodilo da moraju platiti popravak svega što su potrgali + odraditi 50 sati društveno korisno rada", istaknuo je.