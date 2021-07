Sami mijenjamo krov kapele, a bilo bi vrijeme da se sanira i cesta

Oni koji se upute na najviši vrh Žumberka, pa i sjeverozapadne Hrvatske, uglavnom to čine pješice. Ne samo zato što je Sveta Gera na 1178 metara jedan od najpopularnijih planinarskih ciljeva na tom masivu nego stoga što makadamskom cestom od Sošica do vrha ne može običan automobil. Zbog neodržavanja do gore se usude tek jakim terencima.

Puta do granice svi se odriču

Problem je što se te makadamske čestice koja vodi do slovenske granice administracija odriče. Ne zna se je li općinska, državna, županijska ili čija već... Bez obzira na stanje ceste, jedan je Žumberčanin odlučio da se nema što više čekati i da je vrijeme da se grkokatolička kapela sv. Ilije na samom vrhu mora obnoviti. Točnije, trebalo je zamijeniti krov koji je već ozbiljno prokišnjavao pa je vlč. Mile Vranešić, župnik u grkokatoličkoj župi sv. Jurja u Stojdragi, inicirao da se on i zamijeni. Spomenuti treba da kapelice u današnjem obliku ne bi ni bilo da on nije početkom devedesetih pokrenuo njezinu obnovu, a trenutačna zamjena krova prvi je veći zahvat od tada. Sve bi trebalo biti gotovo do svetog Ilije 20. srpnja, zaštitnika Žumberka, kada je, u nedjelju nakon blagdana, tradicionalna proslava Ilinja na Svetoj Geri.

– Prije prve obnove kapele, s naše strane nije bilo pristupnog puta, samo “zečje staze”, pa smo morali svu građu dopremati preko slovenske strane. Kapela je bila u ruševnom stanju posljednjih 350 godina. Kad smo prvi put došli, iz šikare su virili samo zidovi, sve oko nje bilo je zaraslo, unutar zidova morali smo uklanjati i toliko veliki panj da ga tri čovjeka nisu mogla obuhvatiti. Dvanaestorica dečki kopala je da ga izvade, potrošili smo sve sjekire koje smo ponijeli, motorku... Čak smo u nekim slučajevima morali koristiti i poljoprivredni dinamit – govori vlč. Mile Vranešić.

Te 1992. godine, kad je bio blagoslov novouređene kapele, makadamska cesta s hrvatske strane probijena također na inicijativu vlč. Vranešića bila je savršeno uređena. Sad su po njoj, ovako razlohanoj, kamioni materijal za obnovu krovišta vozili malo po malo. Trebalo im je 20 dana da sve prebace. Među ostalim, odvezli su i 250 kvadrata lima te 10 kubika pijeska i ostalog građevinskog materijala. Novac za investiciju od nekoliko desetaka tisuća kuna prikupili na razne načine, donacije još primaju, a svi koji žele, mogu pomoći u podizanju novog krova tako da se jave u Župni ured sv. Jurja u Stojdragi.

– Kapela je i pod zaštitom, ali bez obzira na to, institucije su prepustile njezino održavanje. Unutra je uređeno i planinarsko sklonište pa apeliram na Ministarstvo kulture, Hrvatske ceste, Hrvatske šume, da se taj put uredi za brojne planinare, hodočasnike i ljubitelje nedirnute prirode – kaže vlč. Vranešić i dodaje da je 2010. u državnom proračunu postojao predviđen novac, 22 milijuna kuna, da se cesta i asfaltira, međutim, rebalansom su sredstva preusmjerena.

Važna geostrateška točka

Grkokatolička kapela sv. Ilije drevna je crkvica u koju su dolazili i uskoci, a nalazi se s hrvatske strane državne granice sa Slovenijom. Desetak su metara od nje, sa slovenske strane, ostaci kapele Sv. Jere. Dominira vrhom 80 metara visok telekomunikacijski toranj, koji je na slovenskoj strani, a s hrvatske strane je vojarna, u kojoj su još slovenski vojnici, na što također upućuju Žumberčani te dodaju da bi 30 godina od neovisnosti bilo vrijeme da vojarna dođe u hrvatske ruke jer bi nakon odlaska slovenske vojske trebala biti preuređena u planinarski dom. S obzirom na nadmorsku visinu i položaj, Sveta Gera ujedno je i važna geostrateška točka s koje se može nadzirati širok prostor.