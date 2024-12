VIDEO Roditelji učenika iz zagrebačke škole: 'Dijete me pitalo mora li 7. siječnja natrag u školu. Što da mu kažem na to?'

Dan nakon užasnog zločina u zagrebačkoj osnovnoj školi u kojoj je život izgubilo jedno dijete okupljaju se djeca i roditelji, ostavljaju lampaše, pisma i igračke. – Imali smo situaciju u Beogradu iz koje nismo naučili lekciju. Kako je to moguće? Što se događa uopće s cijelim svijetom? Ovo je strahota. To je horor scena. Moje dijete mene jučer pitala, mama, trebam li 7. siječnja natrag u školu? I što da da mu kažem na to? Kako da ja njega pošaljem više u ovu školu koja je totalno nezaštićena? Kako je moguće da škola nije zatvorena, da nemamo mi zaštitara u 21. stoljeću? Moramo nešto promijeniti – kazala je jedna mama.

– Moje dijete je vidjelo je neke detalje i naravno nije pribrano i ostaje veliki strah i trauma – kazao je Mladen, otac učenika petog razreda te škole. – Što je napravljena katastrofa tim roditeljima, što je mi uništen život, zbog čega? Zato jer se ne zaključavaju vrata i jer nema stručne osobe poput zaštitara da čuva našu djecu. Država troši na ne znam kakve stvari, a mi nemamo zaštitare – dodao je Mladen te poslao apel roditeljima da ne šalju djecu u škole dok se na ulaz ne postave zaštitari.

– Moje dijete ide u peti razred u ovoj školi. Izašla je u hodnik po svoju jaknu i vidjela prijatelja na podu krvavog – kazala je Mirela Buzov koja je vladajućima uputila zahtjev, u ime svih roditelja, za postavljanje zaštitara u ovu, ali i ostale škole. – Ako već država koja troši na koješta nema novca, plaćat ćemo ga mi roditelji – dodala je.

– Ja i muž smo proplakali cijeli dan i vjerujem svi roditelji, nikome od nas nije jednostavno ni lako i tu smo za te roditelje. Možete vi zaključati škole, gospodo, ali i nasilje se ne može zaustaviti, oni će ući i ako bude i zaštitar, ali zaštitar jučer da je tu bio, on bi smanjio tu štetu i potencijalno zaustavio ovaj grozan događaj – zaključila je.

