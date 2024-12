Razgovarali smo s prvom ZET-ovom 'Tetom Mraz': 'Uživam uveseljavati djecu, a u tramvaju je uvijek odlična atmosfera'

Zagrebačka vozačica tramvaja Iva Ćavarović početkom prošle godine postala je hit na društvenim mrežama. O atraktivnoj vozačici iz Zagreba raspisali su se tad i regionalni mediji. A ovog adventa "uskočila" je u kostim Tete Mraz. Iva, naime, vozi Veseli božićni tramvaj tijekom Adventa na zagrebačkim ulicama. Jedna karta za vožnju Veselim tramvajem iznosi 5 eura, a tramvaji voze svakih 15 minuta, i to od ponedjeljka do četvrtka od 16 do 19 sati, petkom od 12 do 16 sati, a subotom i nedjeljom od 10 do 16 sati.

– Inače već dugo vremena imamo Božićni tramvaj svake godine u prosincu, a sve do sada su ih vozili muškarci. Ja sam prva "Teta Mraz", ili ti "Unuka Mraz" u ZET-u – govori nam Iva te dodaje kako uživa u uveseljavanju djece. – Jako su veseli i razigrani, mašu mi, volim tu neku božićnu euforiju. U tramvaju je uvijek odlična atmosfera, imamo i animatore koji unutra zabavljaju dječicu – kazuje Iva i nastavlja kako svi posjetitelji tramvaj uvijek mogu naći i provozati se te dobiti čokoladicu ili neki slatkiš.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tramvaji kreću s ugla Praške ulice i Trga bana Josipa Jelačića, a vozi trasom od Trga bana Josipa Jelačića, Ilicom do Ulice Republike Austrije, Jukićevom i Mihanovićevom preko Zrinjevca natrag do polazne stanice, priliku provozat se njime Zagrepčani imaju sve do 7. siječnja.

A tijekom vožnje neće nedostajati zabave za one najmlađe jer će ih dočekati Djed Mraz, vile i vilenjaci, a tijekom vožnje imat će priliku uživati u igrokazu. – Pozivam sve građane, ne samo djecu i mališane, nego i odrasle ljude, mlade, stare... Svi nek nam dođu da se podružimo i proveselimo – poručila je Iva koja broj selfija kojih dnevno "opali" ne pamti. – Ne znam koliko sam selfija opalila. Prvo je tramvaj atrakcija sama po sebi jer je jako lijepo ukrašen, a onda sam ja još u njemu – zaključila je kroz smijeh ova mlada vozačica.