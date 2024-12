Zagrebački studentski zbor se uključio u božićnu humanitarnu akciju: 'Omogućit ćemo im bolje uvjete za život'

Rotaract Klub Zagreb u suradnji sa Studentskim zborom Sveučilišta u Zagrebu organizira humanitarni koncert koji će se održati u Kino Forumu u utorak u 19 sati. Tom prilikom prikupljat će se sredstva za program "Da život imaju" Caritasa Zagrebačke nadbiskupije, koji pomaže mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi nakon izlaska iz domova ili udomiteljskih obitelji. – Uz vašu pomoć, omogućit ćemo im bolje uvjete za život i podršku na njihovom putu prema samostalnosti – poručuju organizatori te dodaju kako kupovinom ulaznice i vi možete pomoći.



"I Could Have Danced All Night (My Fair Lady)", "Memory"(Cats), "Caruso", "Historia de un amor", "Dvije zvjezdice", "Non, je ne regrette rien", "ABBA Medley" (Mamma Mia), "Tiha noć", "Bijeli Božić", samo su neke od djela koji će izvesti talentirani glazbenici među kojima su: Jan Zajec Uzeirbegović, Alex Čapo, Katarina Vuzem, Marta Kekez, Marija Topić i Paloma Pavan.