Raspisan natječaj, traži se izvođač za zvučnu izolaciju sljemenske žičare

Nakon najave da će prekomjernu buku na sljemenskoj žičari sanirati unutarnjom zvučnom izolacijom na kutnoj građevini koja stoji između početne postaje i međupostaje Brestovec, Grad Zagreb raspisao je i natječaj kojim traži izvođača za te radove. Vrijednost im je 800 tisuća kuna, odnosno milijun s PDV-om, kako je također najavljivano, a tvrtke koje se žele uhvatiti posla mogu ponude poslati do 2. studenoga.

Cilj je, stoji u natječajnoj dokumentaciji, buku smanjiti za minimalno 2,6 do maksimalno 12,2 decibela, čime bi bila u gabaritima određenima Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave. Iz troškovnika natječaja, koji ima samo četiri stavke, može se uz to vidjeti da će radovi biti relativno jednostavni i slični, primjerice, zvučnoj izolaciji sobe u glazbenim studijima. Potrebno je, piše, nabaviti 1200 četvornih metara zvučno upijajućeg materijala debljine 50 milimetara za stropove objekta te 400 kvadrata podloge za podove.

Postavlja se još 800 četvornih metara podne obloge otporne na kemikalije, abraziju, masti i ulja. Posljednja stvar koja se traži od ponuditelja, nakon radova, jest mjerenje razine buke, na istim pozicijama gdje je ona provjeravana i prije. Buka je, podsjetimo, razlog zbog kojeg sljemenska žičara nije dobila posljednju od 11 potrebnih dozvola pa već gotovo godinu dana nije u funkciji. Grad Zagreb je, neovisno o sporu u kojem je s Državnim inspektoratom, najavio da će sanirati buku što je više moguće, a ovo je bilo rješenje kojim se to pokušava i postići. No, kako je Večernji već pisao, do samog otvorenja žičare neće doći vjerojatno do kraja godine, s obzirom na rokove nabave, žalbeni rok, pa i same radove koji se moraju provesti.