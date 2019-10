'Rak dojke nije isključivo ženska bolest, znam i neke muškarce koji su oboljeli'

Kuglanjem poznatih osoba „zakotrljaj pozitivu i obori rak“ najavljena je šesta humanitarna kampanja Darujmo ružičasti život koja govori o važnosti ranog otkrivanja karcinoma dojke te kako se nositi s bolešću. Kao i svaka „humanitarka“ u sklop akcije uključila je poznate i nešto manje poznate osobe koje gledamo i po drugim, sličnim akcijama.

Snage u rušenju čunjeva odmjeravali su boksač Stjepan Božić, „multipraktik“ Mario Petreković koji je i vodio program, glumac Robert Kurbaša, raspjevana braća Soulfingers, glumice Mirna Medaković i Ana Vilenica te još desetak drugih. Uz pomoć trenera Đuke slavni su prošli zagrijavanje. Ružičaste kugle klizile su stazama, no prije nego što su poznati zarili svoje prste u njih nisu propustili dati svoje mišljenje medijima.

-Tu sam ispred Veleučilišta i povela sam studente treće godine kako bi ih osvjestila o važnosti ranog otkrivanja karcinoma dojke. -objašnjava ova medicinska tehničarka jedan od bitnijih podataka o zloćudnoj bolesti. Naime, rano otkrivanje bolesti može se izliječiti u 98% slučajeva - kazala je medicinska tehničarka Olja Vori koja posljednjih mjeseci predaje na Zdravstvenom veleučilištu Zagreb.

Braća Denis i Haris koji čine band „Soulfingers“ vole humanitarne akcije te ističu kako su već u mnogima i sudjelovala.

- Uvijek treba dizati svijest o tome, svi idemo u neke godine, svakom treba pomoć bilo da je riječ o mladom ili starom čovjeku - kažu braća.

Glumica Mirna Medaković napominje kako zna i dva muškarca s karcinomom dojke te kako nije riječ o isključivo ženskoj bolesti.

- Bitno je da osvještavamo sve probleme koji se događaju u našem društvu, da ljudi uvijek imaju neko mjesto za podršku - zaključuje glumica.

Pročelnica Zavoda za kliničku citologiju Klinike za tumore KBC-a Sestre milosrdnice doc. dr. sc. Vesna Ramljak komentirala je bolest, ali i humanitarno kuglanje.

- Svi ćemo napraviti ono što je netko poznat, pogotovo netko poznat kojeg mi cijenimo, do kojeg držimo – mi ćemo se povinovat da radimo kao i ta zvijezda pod navodnicima. Ne kažem da je to ispravno ili krivo – i kod nas i u svijetu akcije su više popraćene ako u njima sudjeluju poznate osobe. E sad tko je zvijezda za koga – to je drugo pitanje. Želimo osvijestiti da se rak ne događa nekom drugom i naglasiti važnost pregleda. Oboljele su 2748 žene, to je cifra koja se stalno povećavao no dobri podaci su da se smrtnost smanjuje. Od 1100 do 800 ove godine - kaže docentica Ramljak.

Iako na događaju nije bila riječ o kompetencije nego poziv na veću osvještenost – pobjedio je tim „Hrabrost“ kojeg su činili Mirna Medaković, Ana Vilenica i Robert Kurbaša.