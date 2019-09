Poznati podržali humanitarni buvljak za projekt taksi prijevoza žena oboljelih od raka

Udruga 'Nismo same' u suradnji s Mirjanom Mikulec, organizatoricom 4. sajma interijera InDizajn - festival modernog doma, organizira humanitarni buvljak s poznatima u sklopu Sajma koji se održava od 26. do 29. rujna u Sportskoj dvorani Arena Zagreb.

Cilj je Humanitarnog buvljaka prikupiti dodatni novac za projekt taksi prijevoz žena oboljelih od raka na kemoterapiju i s kemoterapije 'Nisi sama – ideš s nama!' za koji su dobili brojna priznanja i nagrade.

Uz organizatoricu Sajma Mirjanu Mikulec svoju su podršku do sada dali brojni poznati - Indira Levak, Danijela Martinović, Zdenka Kovačiček, Nives Celzijus, Damir Martinović Mrle i Ivanka Mazurkijević, Jadranka Ivaniš Yaya, Ida Prester, Mario Petreković, Ivan Dečak, Jelena Rozga, Emilija Kokić, Joško Čagalj Jole i mnogi drugi. - Jako smo ponosne na činjenicu da se tako velik broj poznatih osoba uključio u naš projekt i podržao nas. Rak je još uvijek kod nas jako stigmatizirana bolest i poznati uvelike mogu doprinijeti njegovoj destigmatizaciji - zadovoljna je predsjednica udruge 'Nismo same', Ivana Kalogjera. Od dizajnerskih haljina, torbica, nakita, do autorskih knjiga, albuma i CD-ova s posvetom i potpisom autora, građani će sve moći kupiti na štandu, kao i ostale proizvode iz asortimana naše udruge među kojima su i majice, tunike, narukvice i torbe s logom Zorana Aragovića, dizajnera koji stoji iza brenda BiteMyStyle fashion design.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Nema ljepšeg osjećaja od onoga kada znaš da si nekome olakšao život, usrećio ga. Posjetite sajam interijera, saznajte novitete, ali i napravite dobro djelo! Udomite moju najdražu majicu na 'Humanitarnom buvljaku' i mojim dragim Valkirama, ženama ratnicama diljem Hrvatske omogućite dostojan prijevoz na kemoterapiju - poziva sve pjevačica Indira Levak.

- Iz svog sam ormara odlučila pokloniti zlatnu ELFS haljinicu i kožnu jaknu kojoj je teško odoljeti. Uvijek se odazovem humanitarnim akcijama jer mislim da je potrebno u ovom našem vremenu pokazati solidarnost i nesebičnost. Nadam se da će ljudi pomoći koliko mogu - poručuje blogerica Ella Dvornik. Prema istraživanju koje je provela udruga u suradnji sa Zakladom Solidarna, svaka četvrta žena koja se liječi od raka nema riješeno pitanje prijevoza na kemoterapiju. Kao odgovor na to, po uzoru na praksu u Nizozemskoj, razvijena je usluga taksi prijevoza na kemoterapiju i s kemoterapije koju je do sada koristilo 180 žena oboljelih od raka, koje se liječe u zagrebačkim bolnicama, iz čitave Hrvatske, a za koje se donacijama osiguralo više od 5000 vožnji.

Foto: Boris Ščitar/Večernji list

- Drago mi je da barem na simboličan način mogu sudjelovati u ovoj hvale vrijednoj humanitarnoj akciji. Vjerujem da će ljudi prepoznati vrijednost buvljaka te svojim donacijama biti dodatna snaga ženama koje upravo vode tešku životnu bitku - kaže pjevač Ivan Dečak.

Vrata sajma interijera u Sportskoj dvorani Arena Zagreb otvaraju se 26. rujna, u 12 sati, a neke od poznatih osoba će i volontirati na štandu.