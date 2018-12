Putin Bandiću poslao slike, posjetili ga Opara i kumica

Jeste čule, jeste čule? – od Splavnice prema stepenicama za Dolac trčala je prošlog vikenda jedna od kumica da svojim kolegicama priopći što je čula na radiju. Gradonačelnik je u bolnici. I loše mu je. Od štanda do štanda širila se vijest, prepričavale su nam jučer prodavačice najpoznatije zagrebačke tržnice, još uvijek zabrinute jer Milana Bandića liječnici još nisu pustili “da se vrne delati”. Iz prve ruke, međutim, doznale su da je dobro jer pred vikend u posjet otišla mu je kumica Đurđica, i to ne, govore nam na placu, praznih ruku. Jer gradonačelniku treba vitamina. I to domaćih.

“Ajmo naprid”

Pohvalio se posjetom i sam gradonačelnik Bandić, čiji je tim fotografiju objavio i na društvenim mrežama.

– Posjetila me dugogodišnja prijateljica gospođa Đurđica Jančić, kumica s Dolca koja već 57 godina prodaje na mom najdražem placu – kazao je gradonačelnik koji je upravo kumici Đurđici iz Hrašća Turopoljskog prije dvije godine uručio i Medalju Grada Zagreba. A kako i ne bi kad upravo kod 73-godišnje prodavačice, koja je na dolački štand stigla prvi put s mamom kad joj je bilo 12 godina, i on sam kupuje grincajg, a i ostalo što Đurđica uzgoji. Ne prodaje gospođa po kojoj je napravljena i skulptura kumice Barice na vrhu stepenica na Dolcu samo gradonačelniku. Od nje je povrće 1998. godine uzela čak i Margaret Thatcher.

– A najdraži joj je ipak naš gradonačelnik – govore nam na Dolcu, dok na Jordanovcu doznajemo kako je kod Bandića gotovo stalno netko. Tko mu dođe, dobro dođe, govore nam u bolnici, u kojoj priznaju da su, za njega, malo i zaobišli pravila o satnici unutar koje se posjeti smiju primati. Za vikend stigao je zagrebačkom gradonačelniku i čelnik Splita Andro Krstulović Opara, koji je i sam početak godine proveo u bolničkom krevetu, boreći se protiv tumora.

– Ajmo naprid – poručio je Bandiću splitski kolega, dok je on, po Opari, poslao pozdrave Dalmaciji. A sigurno ih je odaslao i u BiH jer kako je zagrebački gradonačelnik provjeriti je došao i čelnik tamošnjeg HDZ-a Dragan Čović. Koliko mu je važna gradonačelnikova podrška, pokazao je i boksač Filip Hrgović koji je na Jordanovac s bratom i ocem stigao dan nakon što je obranio internacionalni WBC pojas. Istog dana, sasvim slučajno, kako su objasnili, kod Bandića bili su pročelnik Ureda za obrazovanje Ivica Lovrić, ministar državne imovine Goran Marić, Jakov Kitarović, suprug predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, kao i njen savjetnik Tomislav Madžar, koji je gradonačelniku lani, nakon operacije bruha, u bolnicu donio plišanog medu kojeg mu je poslala upravo predsjednica. Istog tog dana Bandića je posjetio i ruski veleposlanik Anvar Azimov, koji mu je donio fotografije iz Rusije na kojima mu tamošnji predsjednik Vladimir Putin predaje orden “Reda prijateljstva”.

Sve je “kriva” Rusija

A upravo put u Rusiju početkom studenog “kriv” je za trenutačno stanje prvog čovjeka metropole. Da “ne ide pred Putina u gipsu”, Bandić je odbio da mu se noga, koju je slomio na tri mjesta nekoliko dana prije dodjele ordena, tretira. Štake je prihvatio tek nakon što se vratio s puta, ali ni tada nije usporio tempo, kao što su mu savjetovali liječnici.

Rezultiralo je to plućnom embolijom, zbog koje je završio u bolnici. Da nije baš najbolji pacijent, govori i činjenica da je inzistirao na dolasku u Gradsku skupštinu prošlog četvrtka kako ne bi propustio izglasavanje proračuna. Točnije, dogovore uoči izglasavanja jer se, prije nego što mu je budžet za 2019. prošao, vratio u Kliniku za plućne bolesti Jordanovac. Podsjetimo, prošle se godine u svibnju Bandić u bolnici oporavljao od operacije bruha, koji je zaradio dizanjem lonca s grahom, a u listopadu mu je ugrađen stent. Operacija je to nakon koje se istog dana vratio na posao, gotovo kao i nakon one odrađene mu na sinusima koju je na kraju morao ponoviti jer nije mirovao. Prije 15 godina Bandić je doživio i moždani udar, i to u svom uredu, a liječnici su se tad borili za njegov život. Bio je na oporavku u toplicama, a poslije je govorio kako je tamo liječnike pobjeđivao u košarci.

