Prvi ljetni kamp za djecu s teškoćama u razvoju na imanju nadomak Velike Gorice: Sve je krenulo od studentskih snova

Malo imanje nadomak Velike Gorice pet je dana bilo prava “Čarobna šuma” u kojoj se dvadesetak djece s teškoćama u razvoju svakodnevno igralo, crtalo, smijalo. I to u sklopu besplatnog ljetnog kampa, projekta koji je proizišao iz studentskih snova edukacijskih rehabilitatorica Ivane Radenović i Matee Visković iz udruge Down – Zagreb, a jedan od organizatora je i Tomislav Cvrtnjak iz Saveza udruga za autizam Hrvatske.

– Na diplomskom studiju provele smo istraživanje o zainteresiranosti roditelja za uključivanje djece s teškoćama u ljetne kampove. Anketu je ispunilo 250 ispitanika, a ubrzo smo zaprimile i mailove od roditelja sa željom da to i provedemo – prisjetila se Ivana. Razgovore o kampu nije zaboravio ni Tomislav, koji je s njima studirao, a kao zaposlenik Saveza odlučio se za suradnju jer su, dodao je, shvatili da nedostaje takvih sadržaja i za djecu s autizmom.

– I premda ideja postoji već dugo, u provedbi nam je najveće muke stvarala birokracija, a ove godine smo odlučile ići u realizaciju – kazala je Ivana. Bilo je, napomenula je, potrebno osigurati i užine, sredstva za materijale, prijevoz, ali i lokaciju. Projekt je sufinancirala Zaklada ICF, a pomogao je i program Sacree koji ima cilj poboljšati svakodnevni život osoba s autizmom promicanjem uključivog bavljenja sportskim aktivnostima te Centar inkluzivne potpore Idem, kao i Croatiabus, koji je i volonterima i djeci omogućio besplatan transport, te Dubravica, koja je osigurala užine.

– U jednom se trenutku sve posložilo, jedino nam je nedostajala lokacija. Stoga bih posebno zahvalila obitelji Brcković koja nam je dala imanje besplatno na korištenje – istaknula je Ivana. Organizacija aktivnosti, dodala je, nije predstavljala problem jer projekt priželjkuju već pet godina, no briga su bili volonteri jer ljeti studenti koji najčešće volontiraju odlaze iz Zagreba. – Javili su nam se učenici Druge gimnazije, ali i tri cure sa sindromom Down koje se pripremaju za tržište rada, što se pokazalo kao odlična ideja jer su nama pomagale, a i one su se osjećale korisno. A i ostalima su bile motivacija – kazala je Ivana.

Odazivom djece u kampu organizatorski trojac ne skriva oduševljenje, a budući da je ljeto razdoblje kada nemaju ni školu ni ostale aktivnosti, željeli su im na ovakav način osigurati socijalizaciju. Osmislili su niz aktivnosti pa je tako u pet dana dvadesetak sudionika od 10 do 18 godina izrađivalo kućice za ptice, sudjelovalo u kvizu, provodilo pokuse, prolazilo razne poligone, ali i radilo vlastiti džem od šljiva. Djeca su ukrašavala teglice, čistila šljive i radila džem u kojemu su potom i uživala. Kamp je završio potragom za blagom i dodjelom medalja kojima su se posebice razveselili. Ni roditelji nisu bili izostavljeni pa je magistrica psihologije Martina Gale iz udruge Down – Zagreb za njih održala radionicu o stresu.

Osmišljavanje programa nije bio problem jer im iskustva ne manjka. Matea već četiri godine provodi ljetni kamp u Livnu, a ne propušta ga ni Ivana. – Ondje imamo razne aktivnosti, poput kajaka i jahanja, a ove smo sezone uspjeli organizirati i da nas 16 džipova vodi vidjeti divlje konje. To je djeci bio baš velik doživljaj. Kako kamp u Livnu provodimo već dulje, ljudi nas znaju pa i sami dolaze s donacijama, a u Zagrebu je organizacija bila malo izazovnija jer je veći grad. No, probili smo led, a vjerujemo da će iz godine u godinu kamp biti sve bolji. Jer svake godine nekako prvo pokušavaš nadmašiti sam sebe, kao stručnjaka, to je ono što te vodi i motivira – poručila je Matea.

A planovi za iduće ljeto već postoje. Željeli bi organizirati kamp i za drugu dobnu skupinu ili čak dva, za stariju i za mlađu djecu, a možda i s noćenjima. – Imamo jako puno ideja, a ovo nam je najljepši dio posla. Kad radiš nešto sa srcem i kad si se toliko uložio u projekt, jednostavno umor ne osjećaš – zaključile su Ivana Radenović i Matea Visković, entuzijastične djevojke čiji angažman čini svijet boljim mjestom.