Provedite Valentinovo uz dumovečke njuškice: Predstavljena i majica s potpisom poznatog dizajnera Luke Grubišić

U povodu Valentinova u Skloništu za nezbrinute životinje Grada Zagreba održava se akcija Šetnja sa srcem, čiji je cilj privući građane u Sklonište i potaknuti ih da svoje srce otvore mačkama i psima koji sanjaju dobiti svoje ljude. Na početku akcije predstavljene su majice Dumovec by Luka. Atraktivan vizual koji je otisnut na majice, oblikovao je dizajner Luka Grubišić.

„Pri oblikovanju vizuala od nekoliko sam jednostavnih elemenata želio stvoriti nešto novo i efektno, ali prepoznatljivo po mojem dizajnerskom rukopisu. Nadam se da sam u tome uspio! Nadahnuće sam pronašao upravo ovdje. Povezao sam mačku, psa, srce i dom. Vjerujem da će se majice svidjeti onima koji vole moj dizajn, a posebno će me veseliti ako se svide i građanima koji ne poznaju moj rad, no koji sa mnom dijele ljubav prema životinjama“, kazao je Luka Grubišić. On je volonterski majice za Sklonište oblikovao i prije desetak godina.

Majice Dumovec by Luka moći će se kupiti u Skloništu te putem njegove internetske stranice. „Ljubav je na selu i u gradu – na svakom mjestu gdje su kućni ljubimci! Psi i mačke ne skrivaju ono što osjećaju prema svojim ljudima. One koji ne znaju o kakvoj se ljubavi radi, pozivam da dođu u Dumovec i udome si prijatelje zauvijek“, rekla je RTL-ova voditeljica Anita Martinović koja je uz djelatnike i volontere Skloništa sudjelovala u predstavljanju majici Dumovec by Luka.

Vizual s majici krasi i marame koje će dumovečke njuškice idućih mjeseci nositi u šetnjama gradom. „Marame uz novi vizual nose poruku: 'Udomi me!' Nadamo se da će zahvaljujući tome naši psi biti uočljiviji te da će naši sugrađani u njima prepoznati svoje buduće ljubimce. Upravo u susretima s dumovečkim njuškicama građani shvaćaju zašto redovito ističemo da se psi ne biraju po izgledu, nego po njihovu karakteru te stilu života njihovih budućih vlasnika. Većina naših pasa je jako dobra i draga. Neki su aktivniji, a neki se najugodnije osjećaju kod kuće na jastuku ili u krilu svojih ljudi“, kazala je Tatjana Zajec, voditeljica Skloništa za nezbrinute životinje Grada Zagreba u Dumovcu.

Za Valentinovo je Sklonište prigodno uređeno. Ukrašeno je srcolikim balonima i drugim ukrasima. Sve to napravljeno je kako bi se pozornost posjetitelja usmjerila prema ljubimcima koji u Skloništu čekaju trajni dom. „U Skloništu je trenutačno smješteno 130 pasa i 20 mačaka. Nažalost, neki su psi ovdje i godinama. Najčešće je riječ o velikim psima. Za njih se teško odlučuju građani koji žive u stanovima. Zato pozivamo da Sklonište posjete i ljudi koji žive u kućama s dvorištima u Zagrebu i drugim dijelovima zemlje. Velikim psima dragocjena je mogućnost slobodnog kretanja tijekom dana po većoj površini.

Uz odrasle pse u Sklonište nam stalno pristiže i štenad. Tako je i sada ovdje desetak psića kojima je važno čim prije dobiti trajni dom i ljude koji će ih odgajati“, rekao je Ivan Cizelj, ravnatelj Ustanove Zoološki vrt Grada Zagreba u čijem je sastavu Sklonište. Akcija Šetnja sa srcem održava se danas i sutra (u petak i subotu) od 11 do 17 sati. Građani koji Sklonište neće moći posjetiti tijekom akcije, mogu to učiniti i u nedjelju od 10 do 12 sati.