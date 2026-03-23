Prljavo kazalište u Dubravi dobiva šetnicu Ruža Hrvatska! Na okretištu posvetit će im i skulpturu, znamo i kakvu

Vijeće Gradske četvrti Gornja Dubrava želi odati počast simbolu zagrebačke rock scene Prljavom kazalištu, bendu iz Dubrave. Inicijativa je to još od saziva Vijeća iz 2017. godine. Tadašnji predsjednik Damir Oniško je inicirao postavljanje spomen-obilježja na okretištu u smislu skulpture te za uređenje tematske šetnice "Ruža Hrvatska", istoimene pjesme Prljavaca, i to u dogovoru s Tihomirom Filešom, glazbenikom spomenutog benda, s kojim su već tada vođeni razgovori, objasnila nam mr. sc. Andreja Marcetić, vijećnica u mandatu 2017.- 2021. godine i tadašnja predsjednica Radne skupine za imenovanje ulica i trgova Gradske četvrti Gornja Dubrava.

Cilj je ovog projekta očuvanje kulturne memorije, jačanje nacionalnog identiteta te dugoročnog strateškog pozicioniranja Dubrave kao prepoznatljivog kulturnog i identitetskog središta Grada Zagreba, istaknula je. Šetnica duž Avenije Gojka Šuška bi se imenovala u Ruža Hrvatska, po jednom od najvećih domoljubnih hitova, pjesmi Prljavaca koja je simbol hrvatskog buđenja 1990-ih godina, društvenih promjena i kolektivne memorije. – Projekt je tada privremeno zaustavljen, ponajprije zbog potrebe cjelovitog uređenja šetnice, postavljanje klupa, poboljšanje rasvjete i produženje trase do okretišta – kazala nam je.

Važno je istaknuti da je aktualni predsjednik Vijeća gradske četvrti Gornja Dubrava, gospodin Dario Marić, podržao nastavak i realizaciju ove inicijative. Spomen-obilježje predviđeno je na prostoru kod okretišta tramvaja u Dubravi. – Skulptura bi prikazivala motiv stiliziranih majčinskih ruku, raširenih i otvorenih, iz kojih izrasta ruža čime se dodatno naglašavala simbolika pjesme "Ruža Hrvatska“ – rekla je A. Marcetić. Ovo su samo neke od aktivnosti usmjerene na promicanje Dubrave i njezinih obilježja kroz kulturno-umjetnički izričaj, kazala nam je, a u planu je, između ostalog, da se imenuje jedan od trgova u Dubravi te postavi spomen-obilježje kod zgrade u Studentskom gradu gdje je živjela Vesna Parun, najznačajnija književnica 20. stoljeća koja je najplodnije vrijeme svog stvaralaštva živjela i radila upravo u Dubravi.