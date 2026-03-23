POČAST BENDU

Prljavo kazalište u Dubravi dobiva šetnicu Ruža Hrvatska! Na okretištu posvetit će im i skulpturu, znamo i kakvu

Zagreb: Članovi Prljavog kazališta snimaju spot za pjesmu Svemirski tobogan
Boris Scitar/PIXSELL
Autor
Ana Vrbanek
23.03.2026.
u 20:00

Cilj je ovog projekta očuvanje kulturne memorije, jačanje nacionalnog identiteta te dugoročnog strateškog pozicioniranja Dubrave kao prepoznatljivog kulturnog i identitetskog središta Grada Zagreba

Vijeće Gradske četvrti Gornja Dubrava želi odati počast simbolu zagrebačke rock scene Prljavom kazalištu, bendu iz Dubrave. Inicijativa je to još od saziva Vijeća iz 2017. godine. Tadašnji predsjednik Damir Oniško je inicirao postavljanje spomen-obilježja na okretištu u smislu skulpture te za uređenje tematske šetnice "Ruža Hrvatska", istoimene pjesme Prljavaca, i to u dogovoru s Tihomirom Filešom, glazbenikom spomenutog benda, s kojim su već tada vođeni razgovori, objasnila nam mr. sc. Andreja Marcetić, vijećnica u mandatu 2017.- 2021. godine i tadašnja predsjednica Radne skupine za imenovanje ulica i trgova Gradske četvrti Gornja Dubrava.

Cilj je ovog projekta očuvanje kulturne memorije, jačanje nacionalnog identiteta te dugoročnog strateškog pozicioniranja Dubrave kao prepoznatljivog kulturnog i identitetskog središta Grada Zagreba, istaknula je. Šetnica duž Avenije Gojka Šuška bi se imenovala u Ruža Hrvatska, po jednom od najvećih domoljubnih hitova, pjesmi Prljavaca koja je simbol hrvatskog buđenja 1990-ih godina, društvenih promjena i kolektivne memorije. – Projekt je tada privremeno zaustavljen, ponajprije zbog potrebe cjelovitog uređenja šetnice, postavljanje klupa, poboljšanje rasvjete i produženje trase do okretišta – kazala nam je.

Važno je istaknuti da je aktualni predsjednik Vijeća gradske četvrti Gornja Dubrava, gospodin Dario Marić, podržao nastavak i realizaciju ove inicijative. Spomen-obilježje predviđeno je na prostoru kod okretišta tramvaja u Dubravi. – Skulptura bi prikazivala motiv stiliziranih majčinskih ruku, raširenih i otvorenih, iz kojih izrasta ruža čime se dodatno naglašavala simbolika pjesme "Ruža Hrvatska“ – rekla je A. Marcetić. Ovo su samo neke od aktivnosti usmjerene na promicanje Dubrave i njezinih obilježja kroz kulturno-umjetnički izričaj, kazala nam je, a u planu je, između ostalog, da se imenuje jedan od trgova u Dubravi te postavi spomen-obilježje kod zgrade u Studentskom gradu gdje je živjela Vesna Parun, najznačajnija književnica 20. stoljeća koja je najplodnije vrijeme svog stvaralaštva živjela i radila upravo u Dubravi.
storyeditor/2026-03-23/Gredelj_Idejno_rjesenje_privremenih_oblika_koristenja__1_.jpg
11
VELIKA TRANSFORMACIJA

Imamo sve detalje projekta u centru Zagreba, pogledajte što se točno planira na 43 hektara prostora

Detalje su zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec i resorni pročelnici predstavili jučer, a neposredan povod bila je točka dnevnog reda nadolazeće sjednice Gradske skupštine. Koliko će privremeno uređenje prostora, poglavito derutnih objekata pod kulturnom zaštitom, koštati, u Gradu još ne znaju, budući da tek treba pripremiti potrebnu dokumentaciju i provesti javnu nabavu. Ako sve prođe po planu, Gredelj bi se mogao staviti u funkciju već do proljeća ili ljeta iduće godine, kažu u Gradu

