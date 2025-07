Privremeno zatvaranje prometa na dionici pruge Dugo Selo - Ivanić Grad

Dionica pruge između kolodvora Dugo Selo i Ivanić-Grad bit će od petka u 0.40 sati do nedjelje u 23.00 sata zatvorena za promet, zbog rekonstrukcije postojećeg i izgradnje drugoga kolosijeka na dionici Dugo Selo - Križevci, priopćila je HŽ Infrastruktura. U tom razdoblju umjesto dijela vlakova vozit će autobusi, a dio vlakova bit će otkazan na relacijama od zagrebačkog Glavnog kolodvora do Dugog Sela, Ivanić-Grada i Novske u oba smjera.

Više informacija o posebnoj regulaciji prometa putnici mogu pronaći na mrežnim stranicama HŽ Infrastrukture i HŽ Putničkog prijevoza te na kolodvorima i stajalištima. Zbog očekivanih većih kašnjenja putnici se mole za strpljenje. Tijekom obustave željezničkog prometa novi dio pruge spajat će se na postojeći dio na dionici Dugo Selo - Prečec.

Po završetku projekata vrijednog 200 milijuna eura i sufinanciranog iz EU-ovih fondova, pruga od Dugog Sela do Križevaca postat će dvokolosječna i osposobljena za brzine do 160 km/h. Puštanje u promet obaju kolosijeka na toj dionici očekuje se do kraja godine, a završetak svih radova u 2026. godini.