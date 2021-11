Zbog radova na uređenju kolnika u Ulici Prisavlje, na dijelu od Lastovske ulice do Ulice V. Ruždjaka, od ponedjeljka od osam sati do nedjelje do četiri sata bit će zatvorena za sav promet.

Obilazni pravac: Prisavlje – V. Ruždjaka – Z. Kunc – Lastovska – Prisavlje i obratno.

"Sugrađane molimo da obrate pozornost na privremeno postavljenu signalizaciju, te ih molimo za strpljenje i razumjevanje zbog mogućih poteškoća u prometu", poručuju iz Grada.