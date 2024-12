Priključite se kampanji koja u škole donosi 'stroj za teleportaciju': 'Učenici žele biti dio priče, ali ne mogu priuštiti...'

Od Slavonije preko Like i Međimurja sve do Primorja stroj za teleportaciju dolazi u hrvatske škole i to zahvaljujući kinu Kluba za ekspedicionizam i kulturu (KEK) koje je ove jeseni ponudilo prvi hrvatski VR film „Lovci sakupljači“ svim školama u Hrvatskoj. Naime, gledajući dokumentarni film „Lovci sakupljači“ učenici se uz pomoć virtualne stvarnosti (VR) „teleportiraju“ u svijet plemena Hadza u Tanzaniji, jednog od posljednjih plemena na svijetu koje još uvijek živi onako kako su ljudi živjeli 99 posto svoje povijesti – kao lovci sakupljači. Reakcijom škola su oduševljenu, govori nam Davor Rostuhar, hrvatski putopisac, fotograf, pustolov te pokretač prvog hrvatskog VR kina i autor prvog takvog filma.

– Već smo dogovorili preko stotinu škola koje smo počeli obilaziti prije mjesec dana. No, javile su nam se i one škole, posebno iz slabije razvijenih dijelova Hrvatske, koje bi voljele da su i njihovi učenici dio te priče, ali ne mogu si sami to financijski ostvariti – pojašnjava Rostuhar dodavši kako su baš zbog toga pokrenuli akciju grupnog prikupljanja novca "Teleportaciju u škole" kako bi ova digitalna tehnologija došla u sve škole i sve krajeve bez obzira na njihov financijski status. Trošak uključivanja jedne škole u projekt je 600 eura, za njih 50 oko 30.000 eura. A to je cijena koja pokriva dolazak putujućeg kina na jedan dan u školu i prikazivanje filma za stotinu učenika, organizacijski i putni troškovi, plaće troje djelatnika KEK-a, prava prikazivanja filma, izrada nastavnih materijala te troškovi nagrada. – Pozivamo ljude, prijatelje, firme, razna društva da sudjeluju u ovo vrijeme darivanja, kao neki mali znak pažnje, koliko tko može da doprinese ovoj kampanji pa taman i sponzoriranjem dva učenika – govori.

Da je VR budućnos pa tako i u obrazovanju ističe Rostuhar, dodajući kako je samo pitanje kada i kako ćemo ju prihvatiti. A sudeći prema odazivu u ovaj projekt srednjoškolci je odlično prihvaćaju. – Vi kad učite nešto, kada čitate neke knjige, skripte, slušate predavanja, vi ste uvijek izvan te priče. Gledate ju izvana, konzumirate ju sa strane, a onda vam je teško jer se morate zamisliti, uživati, biti koncentrirani... A ovdje, kroz VR, vi ste uronjeni u tu priču, ta priča se događa oko vas i imate iskustvo i doživljavate sve što se događa. I to upravo i učenici ističu da im je odlično i to je ta prednost VR-a – ističe ovaj putopisac. Cilj ove crowdfunding kampanje je skupiti sredstva za 50 škola, odnosno 5000 školaraca, a u prvi tjedan dana skupljena je već trećina ciljanog iznosa. – Meni je ovo genijalno. Nikad nisam bila u VR-u, nikad nisam nosila te naočale. Osjećaj je kao da sam zaista tamo. Sviđa mi se što doista doživljavam njihov život – kaže u videu za kampanju Laura, učenica XV. gimnazije.