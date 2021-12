Prijatelji životinja: Zvuk petardi prestresan je za ljubimce, ali i bebe te oboljele od PTSP-a

Ove godine stupila je na snagu zabrana nabave i uporabe petardi i redenika iz kategorija F2 i F3, što je podržala velika većina građana. Iz udruge Prijatelji životinja smatraju da je to prvi korak do nužne potpune zabrane pirotehnike tih kategorija. Ostala pirotehnika iz navedenih kategorija, poput raketa i vatrometa, ne smije se koristiti prije 27. prosinca. Neki građani nisu upoznati s činjenicom da postoji više vrsta pirotehnike i da su petarde samo jedna od njih.

„Više ljudi prijavilo nam je da, unatoč zabrani, već sada svjedoče bacanju petardi ili korištenju nekih drugih vrsta pirotehnike u susjedstvu. Naglašavamo da je uporaba sve bučne pirotehnike, npr. vatrometa, zračnih bombi, raketa i sl., dopuštena od 27. prosinca do 1.siječnja, što znači da je korištenje izvan tog razdoblja zabranjeno. Svi mogu prijaviti one koji sada koriste pirotehniku pozivom na 112 ili pozivom na broj lokalne policijske postaje, a istim putem mogu prijaviti i one koji koriste petarde i redenike, koji su potpuno zabranjeni tijekom cijele godine”, pojašnjavaju Prijatelji životinja.



Smatraju da je zabrana korištenja petardi i redenika samo prvi značajan korak prema izmjenama Zakona o eksplozivnim tvarima u smjeru potpunog ograničenja uporabe pirotehnike koja je opasna kada se nađe u rukama građana, što pokazuju i brojne ozljede djece, odraslih i životinja.

„S obzirom na to da je prije zakonski bila zabranjena i sva ostala pirotehnika iz kategorija F2 i F3, nakon zabrane petardi i redenika logičan je sljedeći korak – skraćivanje dana kada je dopuštena prodaja i uporaba ostale bučne pirotehnike. Zaista nema opravdanja da se dopušta uznemiravanje građana i životinja danju i noću, i to u dane kada se čak ništa niti ne slavi – 27., 28., 29. i 30. prosinca”, ističu iz Udruge.



Dodaju da bi svi koji ih imaju trebali preostale zalihe petardi i redenika predati MUP-u ili vratiti u trgovine gdje su ih kupili

„Zvuk ispucavanja petardi vrlo je neugodan i stresan, osobito za one koji se još oporavljaju nakon potresa, bebe i malu djecu, starije i bolesne osobe (naročito srčane i druge bolesnike i oboljele od PTSP-a) te divlje životinje i kućne ljubimce. Eksplozije petardi i vatrometa izazivaju u mačaka i pasa, čiji je sluh daleko istančaniji od ljudskoga, panični strah i stres, zbog čega velik broj kućnih ljubimaca godišnje umre od srčanog udara, a mnogi skončaju pod kotačima automobila u pokušaju bijega od pucanja. Mnoge uspaničene životinje bježe iz dvorišta pokušavajući se zaštititi od buke nastale eksplozijama. Tijekom blagdana, skrbnici pasa prilikom šetnji često su prisiljeni psima davati sredstva za smirenje, a u to vrijeme našoj i srodnim udrugama građani u velikome broju prijavljuju nestanak kućnih životinja koje su pobjegle prestravljene od buke petardi", kažu.

Foto: Prijatelji životinja

Osim zagađenja okoliša i trovanja zraka u zimskim danima, kada je kvaliteta zraka ionako loša, petarde i ostala pirotehnička sredstva ne samo da štete kućnim životinjama od kojih mnoge i teže stradaju već, uz vatromete (koji su još uvijek dopušteni), smrtno ugrožavaju divlje životinje. To je osobito slučaj s pticama koje se, dodaju, ionako već bore za hranu i toplinu, a onda ih usmrti pirotehnika.

„Apeliramo na gradove i općine da odustanu od novogodišnjeg vatrometa i pridruže se gradovima diljem svijeta koji već godinama koriste ekološki prihvatljivija, atraktivnija i, što je važno, manje bučna i opasna vizualna rješenja kojima obilježavaju prelazak iz jedne godine u drugu. Danas zaista imamo mogućnost veseliti se i uživati u nevjerojatnim atrakcijama, a da ne posežemo za pirotehnikom, pa ni bučnim vatrometima”, zaključuju Prijatelji životinja.