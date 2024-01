Pretučenom vozaču autobusa ZET mora platiti 16.300 eura: 'Zbog ozljeda sam teško disao'

Vozaču autobusa, kojeg je u svibnju u Zagrebu fizički napao putnik te mu zadao teške tjelesne ozljede, prenosi danica.hr, ZET mora isplatiti 16.300 eura. U napadu je zadobio natučenje glave, ozljedu očnog kapka i prijelom nosne kosti te masnice na poleđini glave i nogama, a na bolovanju je bio tri mjeseca.

– Zbog ozljede nosa teško sam disao, lijeva nosnica mi je bila skroz začepljena te sam trebao ići na operaciju nosa, a u bolnicama se na operaciju čekalo šest do osam mjeseci, pa sam to obavio u privatnoj poliklinici. Nakon operacije, stanje s disanjem mi se popravilo, ali ne u cijelosti, a više nemam niti svoj nos od ranije jer je promjena vidljiva, na nosu imam kvrgicu i ožiljke. Svaki dan o tome razmišljam jer je to prvo kad ujutro ustanem i pogledam se u ogledalo – ispričao je vozač ZET-a.

Prema nalazu vještaka, vozač je zadobio više udaraca u područje lica koje su dovele do prijeloma nosnih kosti s pomakom te ozljede lijevog kapka. Unatoč liječenju i operaciji, zaostale su smetnje disanja na nos i smanjen osjet mirisa, suhoća sluznice te povremeni bolovi mjesta prijeloma.

ZET mu je odmah isplatio odštetu od 1500 eura smatrajući da je to dovoljno. No, vozač ih je tužio, pa je ovih dana donesena presuda da mu moraju platiti još oko 12.600 eura odštete te podmiriti 2200 eura troškova postupka.

Odštetu će pokriti osiguravajuće društvo s kojim ZET ima ugovor. No, kako je ovotjedna presuda nepravomoćna, vjerojatno će uslijediti i žalba zbog visine dosuđenog iznosa.