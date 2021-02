Poziv Zagrebačke nadbiskupije: Obnovimo Katedralu darom, učvrstimo ju ljubavlju!

Odbor Zagrebačke nadbiskupije za obnovu Katedrale i kompleksa Nadbiskupskoga dvora na čelu s pomoćnim biskupom zagrebačkim mons. Ivanom Šaškom, pripremio je prigodni letak s pozivom vjernicima i svima koji se žele ugraditi svojim darom u obnovu zagrebačke katedrale. Letak uz prigodni tekst biskupa Šaška i fotografije, pruža podatke o mogućnosti donacije za obnovu katedrale te uplatnicu putem koje je moguće uplatiti svoj dar.

Kad izgovorimo ime 'Zagreb', pred nama se pojavi slika na kojoj ne može izostati Katedrala. Kad ugledamo Katedralu, u nama se jave osjećaji koji ne mogu stati ni u koju sliku, poručuju iz Zagrebačke ndbiskupije. To vidljivo srce glavnoga hrvatskog grada dalo je i daje duhovnu ljepotu i snagu ljudima tijekom osamsto godina. U tome su srcu sačuvane: zahvale Bogu i žarke molbe, susreti i rastanci, oproštenja i pomirenja, utjehe i putokazi, dolasci i odlasci, traženja istine i pronalaženja svjetla, suze i pjesma. U njoj su osobna sjećanja i spomen naroda koji povezuje nas u domovini i Hrvate diljem svijeta, ali i druge narode i ljude s kojima dijelimo vjeru, povijest i zajednički dom čovječnosti, trpljenja i ljubavi, poručuju.



Više od trideset godina traje obnova zagrebačke prvostolnice i to brzinom koja ovisi o raznim (ne)mogućnostima, a potres u nedjelju, 22. ožujka 2020., i potresi idućih mjeseci ostavili su oštećenja zbog kojih se vjernici ne mogu u njoj okupljati. Već i prvi uvidi pokazali su da su potrebni iznimno zahtjevni i skupi zahvati koji se ne tiču samo izvanjske zamjene kamena, nego i same statike, konstrukcije, a zatim i obnove unutrašnjosti.

Katedrala je građena iz ljubavi, vjere i nade. Ona je dom Crkve, žive zajednice vjernika i znak žive prisutnosti Boga koji je poslao svoga Sina Isusa Krista da bi spasio svakoga čovjeka. Podignuta je i oblikovana prihvaćanjem snažnih nadahnuća te zalaganjem pojedinaca i brojnih naraštaja vjernika. Izrasla je u crkvu-majku Zagrebačke (nad)biskupije, ali je njezino značenje puno šire. Zato je u oštećenosti i ranjenosti Katedrale ranjeno puno više od kamena i umjetnina. Mnogi se životi prepoznaju u njenome stradanju i u njenoj obnovi. Tijekom povijesti u raznim je vremenima Katedrala bila ugrožena, ali su ljudi snažna duha znali prepoznati njeno značenje i sačuvali ju, uljepšavali, ostavljajući nam dragocjenost koja nadilazi pojedini naraštaj.



PODACI ZA UPLATU DARA ZA OBNOVU KATEDRALE:

Zagrebačka nadbiskupija,

Odbor za obnovu katedrale, Kaptol 31, Zagreb



Privredna banka Zagreb

Broj računa – IBAN: HR4723400091110099490

Za uplate iz inozemstva – SWIFT/BIC: PBZGHR2X