Projektanti dobili zadatak da na Av. Dubrovnik osmisle još jedan rotor

Iako zbog same pomisli na gužve i prometni kaos Zagrepčanima padne mrak na oči kada se spomene rekonstrukcija remetinečkog rotora, čini se da to nije pokolebalo planove gradonačelnika Milana Bandića. On, naime, u zanosu radova, najavljuje gradnju još jednog kružnog toka u Novom Zagrebu, i to na križanju Avenije Dubrovnik i Avenije Većeslava Holjevca!

– Ne, nećemo ovdje raditi fontanu – našalio se gradonačelnik, ali i napomenuo kako bi kružni tok na toj lokaciji riješio sve prometne probleme. Rekao je to na otvorenju obnovljene Avenije Dubrovnik pa zaključio da će se križanje za nekoliko godina opet “ofucati”.

– Tada ćemo imati opravdanje da ovdje napravimo rotor. Naši “prometaši” ga već projektiraju – kazao je Bandić te otkrio da mu je želja da Zagreb ima najveći kružni tok u Europi.

VIDEO Pripremni radovi za rekonstrukciju rotora u Novom Zagrebu

[video: 26410 / ]

Rotor je sigurniji

I dok su se na društvenim mrežama već počele zbijati šale da je gradonačelnik svoju fasciniranost fontanama zamijenio opsesijom rotorima, pa će početi nicati u Zagrebu kao gljive poslije kiše, prometni stručnjaci ističu da to ne bi bila loša ideja.

– Projektanti diljem Europe, a posebice u Austriji i Njemačkoj, još su prije 20 godina shvatili koje su prednosti rotora. I Zagreb je već trebao početi s tom praksom – ističe prometni stručnjak Goran Husinec. Taj sudski vještak za cestovni promet ističe da je glavna prednost rotora što za njihovo funkcioniranje nije potrebna struja, pa je održavanje jeftinije. Dežurne ekipe 24 sata dnevno moraju paziti da semafori funkcioniraju, a mana im je i što u vrijeme smanjenog prometa, primjerice, usred noći, nepotrebno usporavaju promet.

VIDEO Građani o obnovi rotora

[video: 26236 / ]

– Rotori su puno sigurniji jer vozači sami nadgledaju situaciju kada ulaze u kružni tok. S druge strane, kada koriste semafore, moraju slijepo vjerovati da će pravila poštovati i drugi vozači, a semafor nije garancija da netko neće projuriti kroz crveno – ističe Husinec te dodaje kako je raskrižje Avenije Dubrovnik i Avenije Većeslava Holjevca pravi primjer opasnog i kompliciranog križanja gdje se često događaju nesreće. Stoga misli da je lokacija odlična za gradnju rotora, no važno je da se dobro projektira. Tada bi se to i ekonomski isplatilo.

Treba misliti na pješake

– Kod nas je problem što studije nisu dovoljno precizne pa rezultiraju neuspješnim projektima. U spomenutom slučaju mora se uzeti u obzir puno faktora, poput tramvajskog prometa, ljudi... Tamo ima jako puno pješaka i bude li se gradio rotor, trebat će denivelirati prolaz za njih – ističe prometni stručnjak Ivan Dadić.

VIDEO Kako će izgledati novi rotor u Zagrebu