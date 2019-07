Poslijepodne parkiranje besplatno: Umjesto do 21, naplata parkiranja do 15 sati

Gradonačelnik Grada Samobora odlučio je kako će samoborski Komunalac subotom naplatu parkiranja vršiti do 15, umjesto kao do sada, do 21 sat, a sve s ciljem pružanja boljih uvjeta za posjetitelje i turiste, ali i građane Samobora, poručili su iz Grada Samobora.

Ova odluka već se provodi na svim parkiralištima s naplatom na području Samobora te se parkiranje plaća radnim danima od 7 do 21 sat, subotom od 7 do 15 sati, a nedjeljom i blagdanom parkiranje je besplatno.

Vrijeme parkiranja nije ograničeno, osim na parkiralištima u zoni I u Milakovićevoj i Livadićevoj ulici gdje je maskimalno dopušteno vrijeme parkiranja jedan sat.