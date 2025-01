Poslastica za ljubitelje žestoke glazbe: Metal velikani TesseracT spremaju spektakl u Boogaloo klubu

Britanski metal velikani Tesseract će se u srijedu, 15. siječnja, premijerno predstaviti hrvatskoj publici u Boogaloo klubu, a kao predgrupe nastupaju australski trio The Omnific i francuski metalcore bend Novelists, objavio je organizator koncerta Hangtime Agency.

TesseracT su osnovani 2003. u engleskom gradu Milton Keynesu, a globalno su prepoznati kao pioniri djenta, pravca unutar progresivnog metala, iako je njihova glazba s vremenom evoluirala u širim pravcima. Svojim debitantskim kompleksnim albumom “One” iz 2011. snažno su skrenuli pažnju na sebe, a njihova želja za eksperimentiranjem i očitim nepriznavanjem žanrovskih granica došla je do izražaja na iduća tri albuma - "Altered State" (2013.), "Polaris" (2015.) i "Sonder" (2018.).

U rujnu 2023. svjetlo dana ugledao je "War of Being", njihov peti album koji će predstaviti publici u Zagrebu. Članovi benda su Daniel Tompkins (vokal), Acle Kahney (gitara), James Monteith (gitara), Amos Williams (bas) i Jay Postones (bubanj). Novelists je francuski metal bend, osnovan u Parizu 2013. godine, koji je osvojio globalnu metalcore scenu spojem progresivnih i melodičnih elemenata. Njihovu glazbu karakteriziraju kompleksne gitarističke bravure, osobni tekstovi i sposobnost da neprimjetno prelaze između melodičnih i agresivnih dijelova.

Pozornost su skrenuli debitantskim albumom "Souvenirs", objavljenim 2015. godine, a tijekom godina su nastavili razvijati zvuk i izdavati hvaljene albume poput "Noir" (2017.) i najaktualniji "Déja-Vu" (2022).

The Omnific je nastao 2016. u Melbourneu, a čine ga basisti Matt Fackrell i Toby Peterson-Stewart te bubnjar Jerome Lematua. Dosad su izdali dva albuma i tri EP-a, njihov prvijenac "Escapades" imao je zapažen uspjeh u Australiji, dok je "The Law of Augmenting Returns" drugi album koji će predstaviti u Boogaloo klubu.